Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Hier a été inaugurée la nouvelle exposition présentée par la galerie associative marmandaise Egrégore: son désormais traditionnel Challenge, parrainée par la revue Miroir de l’art et le Conseil départemental, qui, pour cette édition 2017, avait choisi le thème de la liberté.

Une dizaine d’artiste, ayant passé les premières sélections, avaient ainsi été invités à créer une œuvre sur ce sujet, pouvant par là-même exposer d’autres travaux durant tout cet été.

Et c’est ainsi qu’une fois encore, les talents présentés par la galerie chère à Jean Guérard sont tous certains, mais surtout diversifiés: les peintures d’Anne Bertoin, Raphaëlle Boutié, Louis Gagez, Etienne Gros, François Legoubin, Oxo Yutz; les sculptures d’Iziak et de Gérard Van Kalmon; les photographies de Marc Krüger et Vincent Descotils.

Le jury a désigné le lauréat de ce Challenge 2017: il s’agit d’Iziak, avec sa magique chaise “La liberté assise”.

Le public peut, lui aussi, attribuer un prix: il peut voter jusqu’au mois de septembre pour son artiste préféré, qui sera également récompensé.

Une exposition à voir et à revoir, jusqu’au 17 septembre, à la galerie du boulevard Meyniel (ouverte du jeudi au dimanche, de 14h à 19h): elle sera ouverte exceptionnellement cet après-midi. Entrée libre.