L’association Arts et danses propose un apprentissage ou un perfectionnement en danses de salon, tango, cha cha, valse, passo et bien sûr rock et salsa. En couple ou seul, tout le monde a sa place dans un esprit très convivial. Si le tango se danse obligatoirement à deux, avec la salsa, le danseur peut se mouvoir seul. Pour les danses en couples telles que le rock, les cavaliers changent de cavalière et chaque partenaire progresse plus facilement.

Trois rendez-vous par semaine

Les différents cours ont lieu sur trois jours par semaine. Les lundis soirs, de 19h à 23h, dans la salle des fêtes de Gironde-sur-Dropt avec le professeur José Thevenin, diplômé IFDS (Institut de formation de danses en société). De 19h à 19h45, cours pour les débutants avec 45 minutes de rock et 45 minutes pour toutes danses. De 20h40 à 21h25, cours pour les danseurs intermédiaires avec toutes danses et de 21h30 à 22h15, le rock. Et de 22h20 à 23h, cours pour les danseurs avancés pour toutes danses.

Les jeudis soirs, à 19h30, dans la salle de la gare avec la dynamique et généreuse cubaine, danseuse et musicienne, Reina, pour décomplexer le corps, l’assouplir, dans une ambiance « salsa » assurée. Le cours est composé d’une heure de danse en couple et une heure de suelta ou salsa seul.

Dernier rendez-vous de la semaine, tous les vendredis, à 20h, dans la salle de Lévite à La Réole avec le tango argentin par Paty et Christian. Par excellence, le tango argentin se pratique obligatoirement en couple. En conséquence, il est demandé de se présenter à deux.

Renseignements sur les tarifs ou sur le déroulement des séances au 06.42.48.92.72.