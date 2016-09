Loupiac Artisanat : un air de Provence sur les poteries de Lisabel

On ne peut qu’admirer l’étalage de « Lisabel Poteries », sur le marché de Noct’Emplettes à Cadillac.

Il flotte un parfum de Provence dans ces délicieux plats, assiettes, raviers d’une blancheur éclatante, aux fleurettes parsemées sans surcharge, juste ce qu’il faut pour leur donner une note élégante.

Du Vaucluse au Cadillacais

Votre production est unique et française, dites-vous. Où avez-vous appris cette technique ?

Isabelle Dorian : Je vivais dans le Vaucluse quand je me suis intéressée à ce savoir-faire et j’ai intégré un atelier d’artisanat afin d’en percer les secrets. Il faut se souvenir que c’est Picasso lui-même qui remis la céramique au goût du jour. (Pour information, le génie a créé 4.500 pièces à Vallauris dans le cours des années 1940).

J’ai appris à choisir et modeler cette argile particulière, rouge pour les tuiles et les pots de fleurs, blanche pour la vaisselle pour laquelle j’utilise deux tours distincts. La forme donnée à l’objet, je le laisse sécher pendant quatre jours à l’issue desquels il subit une première cuisson dans un four à 1.000°, suivie de la peinture du décor à la main et l’émaillage pour fixer les couleurs. Une seconde cuisson à 280° s’impose pour parachever le travail, obtenant une vaisselle résistant au lave-vaisselle et au micro-ondes.

Vous présentez une production typique provençale. Vous êtes implantée dans la région ?

Je suis revenue dans ma région natale en novembre et je vis à Loupiac où mon atelier est en cours d’installation.

J’ai déjà participé au marché de Noël de Cadillac et compte faire connaître ma porcelaine authentique, partager le plaisir que j’éprouve à modeler la matière, à faire naître sous mes doigts les fleurettes spécifiques de Provence qui comportent cinq pétales, à faire découvrir aux amateurs ma vaisselle rurale du début XVIIIe siècle.

Propos recueillis par Any Manuel