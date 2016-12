La boutique de Julie Giorgetti a été lancée en 2015 à Barsac avec l’intention de proposer des créations entièrement réalisées à la main par la créatrice sous son label, « Les Petites Aiguilles de Julie ».

« Il n’y a jamais assez de produits pour nos enfants, et nous misons sur des réalisations de qualité pour des moments uniques, car avoir un enfant est unique, et il doit avoir son propre produit », explique Julie.

Les réalisations originales se développent au fil des saisons pour petits et grands, et la production est encouragée par l’éco-responsabilité, tout en mettant aussi à l’honneur des tissus de marques certifiés : « Car le bien-être et la santé des enfants se sont toujours placés comme ma principale préoccupation ».

La boutique en ligne offre toute une belle gamme apte à ravir les mamans, et d’autres boutiques font office de point de vente : le Canap’café à Langon, ou 100% Frenchy à Libourne, ou même directement à l’atelier au N° 3 La Pachère à Barsac.

Pour petits et grands

Pour « Les Petites Aiguilles de Julie », l’envie de concevoir et de partager passe par la créativité, et l’atelier reste prêt à répondre à toutes les demandes personnalisées sur mesure et selon les envies de chacun, particulièrement pour décorer la chambre du nouveau-né. Mais en cette période de fêtes, tous les vœux peuvent être exaucés, et toutes les créations peuvent être imaginées. Tout sourire, Julie est prête à répondre à la demande.

Norbert Lados

Contacts: Site : « Les petites Aiguilles de Julie » ; 3, La Pachère 33720 Barsac ; Tél. : 06.78.36.57.06. Mail: lespetitesaiguillesdejulie@gmail.com