Ce dimanche, le CAC Grignols doit jouer son 16e de finale du championnat de France de 4e série, après avoir brillamment remporté le bouclier du comité. Mais les joueurs du président Cédric Lagardère attendent la décision de la commission de discipline et de la commission des règlements de la FFR pour connaître leur futur adversaire. En effet, les Grignolais doivent affronter le vainqueur du barrage entre Artix et Capcir Cerdagne mais il n’était toujours pas connu ce mardi soir. En effet, le match a été arrêté à la 50e minute après que l’arbitre a été agressé par un troisième-ligne artisien. Les Béarnais étaient alors menés 17 à 0, ayant encaissé trois essais et écopé jusqu’alors de deux cartons jaunes. An arrêt de travail, l’arbitre a l’intention de porter plainte. Le joueur en question et le club béarnais risquent gros. En attendant le verdict de la FFR, le CAC Grignols prend son mal en patience mais il y a fort à parier que son prochain adversaire sera Capcir Cerdagne… Reste maintenant à définir le lieu.