Le complexe nautique Aquaval, à Marmande, va lui aussi faire sa rentrée, en adoptant, dès vendredi 1er septembre, les horaires de la saison 2017/2018.

Rue Portogruaro, il sera donc ouvert 7 jours sur 7 (sauf les jours fériés), avec une nocturne jusqu’à 21h le mardi. En période scolaire: lundi, jeudi et vendredi de 11h45 à 13h30 et de 16h à 18h30, mardi de 11h45 à 13h30 et de 18h à 21h, mercredi et samedi de 12h à 18h30, dimanche de 9h à 12h15.

En période de vacances scolaires (hors juillet et août): du 21 octobre au 5 novembre, du 10 au 25 février, du 7 au 22 avril, les lundi, jeudi et vendredi de 11h45 à 18h30, le mardi de 11h45 à 21h, les mercredis et samedi de 12h à 18h30, le dimanche de 9h à 12h15.

La fermeture technique annuelle aura lieu du 23 décembre au 7 janvier 2018 inclus, soit pendant les vacances de fin d’année.

Les tarifs

4€ l’entrée; 2,50€ pour les 5-15 ans; gratuit pour les moins de 5 ans.