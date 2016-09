Marmande Aquaval. Fréquentation au beau fixe et nouvelles activités pour la rentrée

La saison estivale a globalement été un succès pour le centre Aquaval. Si le nombre d’entrée globale dans la piscine extérieure est légèrement inférieur à celui de l’an passé, la fréquentation journalière est en forte hausse (+14 %). En effet, la piscine a ouvert une semaine plus tard qu’en 2015, ce qui explique que le nombre total de visiteurs soit moindre que l’an passé. La baisse des tarifs (passant de 6 à 4 € cet été) et le bassin extérieur chauffé ne sont pas étrangers à cette embellie.

Maître-nageurs, pas gendarmes

Si la piscine a connu un grand succès cet été, les maîtres-nageurs regrettent cependant l’attitude de certains concernant la sécurité, notamment celle des tout-petits.

« Nous avons constaté un relâchement au mois d’août, confient les maîtres-nageurs. Plusieurs fois, nous avons retrouvé des enfants sans surveillance dans les bassins, ce qui est notre plus grande peur. C’est pourquoi, il est important de rappeler que tous les enfants de moins de huit ans doivent être accompagnés d’un adulte ».

L’aqua-pilate, un cours unique en France

Grande nouveauté cette saison, les cours d’aqua-pilate. Ce cours unique en France se fera de concert avec une kinésithérapeute en suivant un protocole adapté à chacun.

« Le but est de travailler sur les douleurs des participants par une méthode plus douce, notamment basée sur la respiration », précise Ludovic Labarchède, professeur d’aqua-pilate. Ce travail personnalisé se fera par petits groupes de 14 maximum à partir du mois de novembre.

Animations d’anniversaires

Au rayon des nouveautés de la rentrée 2016, on notera également les animations d’anniversaires les mercredis et samedis après-midi. Pour 80 €, les enfants de 6 à 15 ans sont invités à passer une heure à faire des jeux dans l’eau par groupes de 12 maximum. Puis la cafétéria est mise à disposition des parents pour y effectuer le goûter d’anniversaire et la distribution des cadeaux.

Toujours pour les plus jeunes (de 6 à 18 ans), l’école des 4 nages revient après un arrêt l’année dernière. Ces cours, le jeudi de 18h30 à 19h15, permettent aux enfants de perfectionner la brasse et d’apprendre le dos, le crawl et la nage papillon.

L’ aquamaternité fera également son retour tous les mardis de 16h15 à 17h. Les autres cours présents la saison dernière seront reconduits, à l’exception du cours d’apnée, qui sera pratiqué lors des séances de plongée.