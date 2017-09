Samedi 30 septembre, à Belin-Béliet, il sera question de bien-être mais pas pour n’importe qui. En effet, la mairie et le service du CCAS s’associent pour mettre en place une journée dédiée aux seniors. De nombreuses activités sont au programme durant l’ensemble de la journée et elles seront gratuites puisque l’entrée est libre.

Conférences, ateliers, massages…

La journée commencera par un accueil du public et la présentation des différents intervenant, à 10h30 avant d’enchaîner sur la présentation des ateliers “Bien chez soi” de Soliha, avec la SEFA. De 14h à 15h, conférences, massages et démonstrations se succéderont avant la présentation de “Présence à soi” et “Zen Ensemble” puis, la lecture de nouvelles.

De 15h à 16h, l’Association de Santé, Éducation et Prévention sur les Territoires prendre le relais avec une mini-conférence à propos du sujet “Soyez acteurs de votre santé” avant la fin de cette journée par une présentation et animation du “Club entre amis” suivie d’un verre de l’amitié.

Renseignements auprès de la mairie au 05.56.88.00.06.