Suite à la disparition d’Ophélie Duvin depuis mardi 17 octobre à 17h, la gendarmerie lance un appel à témoins pour retrouver cette jeune femme de 22 ans.

Pour la dernière fois à Casseuil

Mesurant 1,75m, Ophélie Duvin est mince et a les cheveux bruns. Elle semble être partie au volant de son Dodge Nitro Noir immatriculé CP-967-KP hier après-midi et n’a plus donné de nouvelles depuis. Son téléphone portable a émis pour la dernière fois à Casseuil, près de La Réole.

Elle était vêtue d’un pantalon type jean kaki, d’une veste blanche et d’une paire de basket Adidas Blanche.

Si vous pensez l’avoir vue ou croisée sur la route, n’hésitez pas à contacter la gendarmerie de La Réole au 05.56.71.70.80.