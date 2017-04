Après 17 années sous le maillot langonnais, Anthony Audignon a fait ses adieux à Comberlin ce dimanche. Si le pilier de 34 ans a beaucoup de sollicitations d’autres clubs locaux, il pourrait raccrocher les crampons. On a récapitulé avec lui les trois moments marquants de sa carrière.

Printemps 2006

“La saison 2005/2006 a été marquante. On se sauve en Fédérale 2 lors de la dernière journée face à Bazas. Il y avait tous les ingrédients pour avoir un gros derby ! On jouait à domicile et l’atmosphère était pesante. Il ne fallait pas se louper. En plus, la presse avait fait monter la sauce. Le Républicain avait écrit que Bazas deviendrait le club-phare en Sud-Gironde si Langon descendait. Du coup, même s’ils étaient déjà maintenus, les Bazadais étaient hyper motivés. Ils venaient clairement pour nous reléguer en Fédérale 3. Je me rappelle d’un match très tendu. Je suis incapable de donner le score mais je me souviens du soulagement après notre victoire. Comberlin était plein à craquer et il y avait un grand soleil. On était plein de poussière. Ce fut une année galère mais elle m’a aguerri. Je me rappelle de quelques bonnes soirées malgré tout où on se retrouvait en comité restreint au club-house après les matchs. Humainement, ça a été une saison très riche.”

Hiver 2007

“La saison d’après, on accède à la Fédérale 1. Je me rappelle de notre victoire à Fumel où on a fermé le club-house. On devait être en février et il restait encore deux ou trois matchs à jouer mais on était déjà assuré de monter. À l’époque, le premier de la poule était promu d’office. Par rapport à la saison précédente, on a bénéficié d’un apport de joueurs – et pas des moindres – comme Julien Bouic ou Laurent Lambert. La mayonnaise a bien pris. On avait une équipe vraiment solide pour la Fédérale 2.

En fait, avec le recul, je me dis que tout se joue sur des détails. On gagne nos deux premiers déplacements : le premier à Saint-Médard-en-Jalles et le second à La Teste. D’entrée, on marque les esprits, on prend confiance et après, on enchaîne. C’est tout con. Cette saison, je suis persuadé que si on avait gagné à domicile contre Nantes (ndlr: Langon a fait match nul), on ne vit pas la même saison. Derrière, on ne perd jamais contre Lombez-Samatan… Il y a des cycles. Cette saison-là (2006-2007), on réussit tout alors qu’à 80 minutes près, on démarrait la saison en Fédérale 3.”

Été 2015

“La saison 2014/2015 a été notre saison la plus aboutie. J’ai en mémoire notre victoire à Comberlin, face à Aubenas en 16e de finale. C’était la première fois dans l’histoire du club. On a perdu au match retour mais à 20 minutes près, on était encore dans les clous. Après, en 16e de finale, tu tombes face à des équipes qui jouaient la montée et où elles montaient en puissance à ce moment de la saison. Nous, c’était l’inverse. J’avais fini sur les rotules. On n’avait pas de regret à avoir. C’était une saison magnifique où tout nous réussissait. On en a bien profité. Après, on s’est mis dans les meilleures dispositions pour avoir de la réussite. À un moment donné, ça nous paraissait presque normal d’avoir tous les rebonds. On était vraiment tous à l’apogée de notre potentiel.”