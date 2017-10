Fatalement, il fallait bien qu’un jour elle se mette à écrire pour être lue. Les mots couraient sur des feuilles de papier depuis trop longtemps pour qu’ils restent sans lendemain, sans lien avec le lecteur lambda, inscrits dans le marbre comme pour marquer d’une empreinte tout ce ressenti cumulé au cours d’une vie.

« J’adore les beaux mots »

Ce sera d’abord sous forme de nouvelles, cinq écrites entre 2013 et 2016, quatre recueils collectifs et aujourd’hui ce premier roman de 147 pages. Anne-Aymone Bourgès a 42 ans. L’écriture est une passion de toujours, « dès que j’ai su écrire et aligner des mots. Chez moi on ne faisait pas d’étude, j’étais un cas… J’écrivais tout ce que je pouvais, des poèmes, des chansons, j’adore les beaux mots, les beaux textes, la chanson à textes » explique celle qui va prendre un pseudo plus facile à imprimer dans les esprits, Anna Bourg. Et pourtant, ce petit bout de femme est par nature discrète. Changer de nom pour changer de vie ? Sa rencontre avec son mari a été révélatrice d’une envie de courir après le bonheur. « Dans les yeux d’Alex » aurait pu être autobiographique, il ne l’est pas. On retrouve bien sûr des lieux, des paysages qui ont jalonné sa vie. « Ça se passe un peu partout par ici, mais c’est tout. Le livre est romancé, mais il reste une constante, ce besoin de dénoncer des secrets de famille. Ce pourrait être moi, ce pourrait être vous, chacun pourrait s’y retrouver » convient-elle.

L’écriture libératrice, c’est une évidence. Anne-Aymone s’en est servie pour panser des plaies et évacuer le trop-plein d’angoisses ou d’anxiété, comme tout un chacun. Au final, tout le monde pourrait se retrouver dans les yeux d’Alex, mais Anna Bourg a cette sensibilité pour l’exprimer. C’est ce qui saura séduire le lecteur…

Biographie

Née le 25 août 1975 à Valence d’Agen, Anne-Aymone Bourgès a passé son enfance dans le Quercy, son adolescence en Gironde, elle habite aujourd’hui à Fauguerolles depuis 14 ans. Elle est mariée et mère de trois garçons de 21, 19 et 15 ans. Son objectif : devenir écrivain public. Pour la contacter : 05.53.93.42.69 ou 06.87.56.18.94.

Michel Pradeau