ANIMAUX. Sacré de Birmanie : un sacré chat !

Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Sa présence en France est récente. Pourtant, en un siècle à peine, le Sacré de Birmanie a su s’imposer dans l’hexagone au point de figurer régulièrement sur le podium des races de chats plébiscitées par les Français. Mais il est bien difficile, c’est vrai, de résister à son regard bleu, à son poil mi-long si agréable à caresser et à son caractère calme et posé.

Des origines obscures

Si la trace du Sacré de Birmanie sur notre sol remonte aux années 1920, il est bien difficile d’être affirmatif sur ses origines. Pour certains, elles seraient liées à l’arrivée d’une femelle en France, à bord du yacht d’un milliardaire. Cette femelle aurait été dérobée avec un mâle dans un temple birman. Le mâle n’aurait pas survécu au voyage, la femelle et ses futurs petits, oui. En 1926, cette chatte aurait créé la sensation à l’exposition de Paris organisée par le Cat Club de France et de Belgique.

Pour d’autres, il s’agirait plutôt du résultat d’un accouplement entre un chat siamois ganté de blanc et un chat persan. Le Sacré de Birmanie est effectivement un parfait intermédiaire entre ces deux races.

Toujours est-il que quelles que soient ses origines, la race est reconnue officiellement depuis 1950.

Un chat… chien !

Et ce qui caractérise le Sacré de Birmanie, outre son côté robuste, ce sont une robe claire et sombre aux pointes, des yeux bleus, un ventre et des pieds (dits gants) de couleur blanche. Son poil mi-long est soyeux et nécessite, de fait, peu d’entretien. Un brossage hebdomadaire suffit.

Côté caractère, le Sacré de Birmanie a un tempérament plutôt calme et posé. Mais ne vous trompez pas, il est aussi très joueur et n’hésitera pas à vous faire comprendre qu’il est temps de lui consacrer un peu de temps pour jouer. D’ailleurs, comme les chiens, ce chat est capable de vous suivre partout dans la maison. Mieux, certains maîtres auraient réussi à apprendre à leur Sacré à ramener le bâton !

Très sensible, il sent quand son maître est triste au point de se blottir contre lui, comme pour apaiser sa douleur.

Enfin, il adore les enfants et cohabite avec les chiens. Avec toutes ces qualités, pas étonnant qu’il ait autant de succès !

APEI-Actualités. C.B.

Crédits des visuels :

Sacré de Birmanie 1 : ©CallallooFred Fotolia

Sacré de Birmanie 2 : ©Andrea Izzotti Fotolia

Sacré de Birmanie 3 : ©Coulanges Fotolia

Sacré de Birmanie 4 : ©Urope Fotolia