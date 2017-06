Dimanche, à partir de 14h30, le parc animalier et de loisirs du Griffon, à Caubon St-Sauveur, fêtera son premier anniversaire. Outre la visite du parc et des animaux de la ferme, plusieurs animations sont proposées: les clowns Lili Popi et Rikiki donneront un spectacle en mêlant magie, musique et rigolade. Bien d’autres surprises. A savourer en famille.

Renseignements au 05.53.20.23.81. Parc du Griffon à Caubon St-Sauveur.