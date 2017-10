Avez-vous déjà songé à apprendre à peindre ou fabriquer vos propres bijoux ? Et bien sachez que même dans un petit village c’est possible !

À Savignac, l’atelier Anim’art, animé par Brigitte, vous accueille les lundis, mardis, jeudis et vendredis après-midis ainsi que les mardis et jeudis soirs.

Aujourd’hui, en décoration comme dans la mode, la tendance au « Do it Yourself » (le faire soi-même) est de retour et dans son atelier, Brigitte Choquet initie à différents arts plastiques.

Arts plastiques

De l’huile au pastel en passant par l’aquarelle, les cours de peinture accueillent tous les niveaux, de débutants à expérimentés. Vous pourrez aussi vous essayer à la fabrication de bijoux dans différents ateliers dont les dates restent encore à définir. « Anim’art est un lieu de rencontre », « on y trouve une ambiance conviviale et chaleureuse », « Brigitte est toujours pleine de bons conseils », « bon pour le moral », voilà ce qu’en disent les participants.

Anim’art a vu le jour en 2001, elle comptait au début sept adhérents, aujourd’hui elle en compte près de 70 ! Femmes, hommes et bien sûr enfants sont les bienvenus !

Brigitte participe aux Temps d’Activités Périscolaires (TAP) dans les écoles des environs, accompagnée de Gaby. Anim’arts organise aussi des expositions régulières du travail des participants.

Alors, si un cours vous tente ou tout simplement un renseignement contactez Brigitte Choquet au 06.74.91.04.00.