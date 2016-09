Salles André Hough botte les fesses des Sangliers

Les Girondins étaient prévenus : Morlaàs possède dans son jeu un atout-maître, en la personne d’André Hough, grand artificier de talent aux 1.200 points marqués en Top 14 et Pro D2. Ce dernier a marqué 27 des 32 points de son équipe au cœur des Landes-Girondines où les Béarnais se sont imposés sans qu’il y ait à crier au scandale. Pragmatique, les visiteurs vont prendre le score d’entrée de jeu (5’) et ne plus jamais le lâcher. Treize points marqués en dix minutes, le break est fait mais les Sallois vont revenir grâce à deux essais et ces derniers n’ont finalement que quatre unités de retard aux agrumes (12-16).

Un retour manqué

Oui mais voilà, les Morlanais appuient sur l’accélérateur lors des vingt premières minutes du second acte pour un nouveau treize à rien. A 12-29, la partie est jouée. Les Girondins vont relever la tête en marquant en troisième essai, soit un de plus que les visiteurs, mais la consolation est maigre. Au final, le retour en Fédérale 2 est un peu galvaudé. Les garçons de François Cantet auront l’occasion de se rattraper dès dimanche prochain à Gimont, une équipe gersoise qui a pris l’eau à Aire/Adour.

Poule 8 :

Lormont 24–30 RCBA

Isle Jourdain 37–13 Hagetmau

Orthez 35–22 Fleurance

Aire/Adour 32–6 Gimont

Salles 19–32 Morlaas

Classement :

1/ Aire/Adour 5pts 6/ Lormont 1pt

2/ L’Isle Jourdain 5pts 7/ Fleurance 0pt

3/ Morlaas 4pts 8/ Salles 0pt

4/ Orthez 4pts 9/ Hagetmau 0pt

5/ RCBA 4pts 10/ Gimont 0pt