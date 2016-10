La Réole André Falcon : « Il m'a fallu attendre 67 ans pour être champion du monde »

A 84 ans, le boulanger le plus célèbre de La Réole vient de remporter à Felino, en Italie, le titre tant rêvé de champion du monde des boulangers-pâtissiers à vélo, dans la catégorie 80 ans et plus. Habitué des podiums, André Falcon rêvait de ce titre : « C’est la plus belle chose de ma vie de cycliste. Il m’a fallu attendre 67 ans pour l’obtenir alors que j’ai commencé le vélo en 1949. »

Comment avez-vous découvert le vélo ?

« À l’âge de 17 ans, à Villeneuve-sur-Lot. J’ai débuté la boulangerie en 1947, ce qui m’a permis d’acheter mon premier vélo. J’étais fait pour cela. Grand, véloce, teigneux, bref tout ce qui faut pour faire un bon cycliste. »

Avez-vous été tenté par le professionnalisme ?

« Oui, bien sûr. Mais le métier de boulanger n’était pas compatible. Il est difficile et les heures ne coïncident pas souvent pour les entraînements et les courses. J’en avais pourtant les capacités mais la guerre d’Algérie a tout coupé. »

Parlez-nous de votre palmarès…

« J’ai été huit fois champion d’Europe, j’ai participé à 30 championnats du monde, j’ai même couru à la Cipale à Paris. »

Allez-vous à 84 ans remettre votre titre en jeu ?

« Bien sûr. Je remettrai mon titre en jeu en Pologne. Je continue à m’entraîner dur avec 50 à 60 km tous les deux jours. »

Par Francis Virepinte