Ce samedi 26 août, l’association « Les Médiévales » organise la traditionnelle journée médiévale de Saint-Macaire, le rendez-vous familial incontournable et gratuit du Sud-Gironde.

Petits et grands pourront passer une journée conviviale et dynamique avec des animations et spectacles ininterrompus, un marché médiéval, une taverne où se désaltérer et se restaurer toute la journée, déambuler dans la cité et découvrir le patrimoine médiéval.

Le programme complet à retrouver dans Le Républicain de cette semaine, en vente en kiosque ou à télécharger ici.