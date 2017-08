Le groupe de chants et musiques Corse Alte Voce, en tournée sur le continent, passera par Toulenne et fera une halte musicale sur les bords de Garonne en donnant un concert en l’église Saint-Saturnin le samedi 26 août à partir de 21h30.

Le concert de l’an dernier à la même époque est encore dans toutes les mémoires ! Composé de chanteurs et de musiciens engagés qui chantent à chaque occasion leur attachement à la terre de Corse, à sa culture, à son histoire, le groupe Alte Voce, animé par Jean Mattei et Rosana Cesari, fera découvrir les profondeurs de l’âme corse dans toute sa diversité à travers des chants polyphoniques et des chants populaires, avec des voix d’en haut, des montagnes, graves, puissantes, poignantes, au milieu desquelles, fait exceptionnel, une voix féminine, celle de Rosana, émouvante.

Le concert est donné au profit de la rénovation des peintures sur lambris du plafond du bas-côté Nord de l’église dont les travaux débuteront à la fin du mois.

Entrée: 12€, gratuité pour les moins de 14 ans. Réservations au 06.73.28.01.74 ou 07.88.73.45.97.