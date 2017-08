Qui le sait ? Portets eut son heure de célébrité à l’époque romantique et reçut même la visite d’un des plus grands poètes français, Alphonse de Lamartine.

C’est au bord de la source de l’Hospital que l’auteur des « Harmonies poétiques et religieuses » venait converser avec son ami Lacaussade de l’abolition de l’esclavage à laquelle ils étaient tous les deux attachés.

Chaque élève connaît encore le fameux « Lac » inspiré par l’amour qu’Alphonse éprouvait pour Julie. Aucun poète, sans doute, n’a exprimé à ce point les tourments de l’âme qui saisissent les passionnés.

Théophile Gautier qui sera réuni dimanche 3 septembre à 17h au Château de Mongenan à Portets par Florence Mothe et Jacques Albert-Canque à Alphonse de Lamartine est sans doute moins familiers aux enfants d’aujourd’hui.

Il n’y a vraiment de beau que ce qui ne peut servir à rien

Pourtant, il apparait comme un des chefs de l’école romantique et on lit encore « Le capitaine Fracasse » tout comme on applaudit « Giselle » avec l’enthousiasme que le public porte encore aux ballets blancs.

Deux artiste dissemblables par le milieu, par la poésie et par la conviction exprimée par Gautier « qu’il n’y a vraiment de beau que ce qui ne peut servir à rien ». Deux voyageurs aussi, infatigables, qui coururent le monde à la recherche de l’ivresse et de l’argent qui leur faisait cruellement défaut.

Lamartine auteur de best-sellers

C’est la raison pour laquelle Lamartine devint un auteur de best-sellers, sa mère, qui en avait assez d’être tapée, lui donna l’idée d’interviewer ses amies qui avaient vécu la Révolution, ce qui lui permit avec les Girondins de faire le premier livre d’histoire immédiate de toute la littérature, ouvrage qui battit tous les autres titres et fut même plus lu que la Bible au XIXe siècle.

Conférence dimanche 3 septembre à 17h au château de Mongenan à Portets. Entrée comprenant visite commentée du musée, et des jardins, conférence et dégustation gourmande : 10 €, gratuite jusqu’à 12 ans. Renseignements : 05.56.67.18.11.