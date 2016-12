« C’est dans une ambiance joyeuse et détendue que s’est déroulée notre seconde animation artistique et culturelle qui était à vivre en famille à la salle des fêtes de Lamothe » retrace la directrice, Mélisa Maillé.

Les nombreux enfants et leurs parents ont pu activement apprendre les chansons et gestes proposés par Mélisa, chanteuse animatrice qui prend à cœur la mission que lui a confiée Alpaga : faire participer les petits et les grands.

Le Japon mis à l’honneur

« Nous avons pu également découvrir l’art du kamishibaï, théâtre d’images et d’histoires qui nous vient du Japon, grâce à la médiathèque de Marmande » raconte Rachel De Bortoli, une bénévole.Alpaga, c’est aussi des ateliers qui ont lieu un dimanche par mois à La Réole dans la salle de la chapelle dans l’école Marcel Grillon, de 9h30 à 18h30 (prévoir son repas), maximum 12 personnes.

Ces ateliers se termineront par une représentation dont le lieu reste à déterminer. Pour le deuxième atelier c’est un samedi par mois, toujours à la chapelle de La Réole de 9h30 à 18h30, avec pour terminer un spectacle dimanche 2 juillet 2017.

Enfin, Alpaga remercie tous les bénévoles qui ont réalisé pour cette deuxième édition des gâteaux maisons savoureux. « Une excellente après-midi, à renouveler dès que possible » déclare un des participants. Justement, le prochain rendez-vous est fixé au 12 mars 2017. Thème : poésie et art plastique.

Francis Virepinte