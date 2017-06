ALIMENTATION. Le poivron, un condensé de vitamine C

Cliquez sur l'image pour l'agrandir

Importé dans les cales de Christophe Colomb

En Amérique centrale, on connaît le poivron depuis au moins 7 000 ans. La plante dont il est issu, tout comme le piment, serait la première à avoir été domestiquée sur le continent. Les botanistes locaux ont mené un long travail de sélection afin d’aboutir à une multitude de variétés. Du piment de Cayenne au poivron.

Christophe Colomb introduit l’ensemble de la famille en Europe, à son retour. Le terme « poivron » vient d’ailleurs de son médecin. Ce dernier était persuadé d’avoir découvert une variété de poivre rouge, prouvant que l’expédition avait atteint les Indes.

Des couleurs selon le moment de la récolte

Vert, jaune ou rouge. La couleur du poivron dépend de sa maturité au moment de la récolte. Le poivron vert est ramassé tout juste mûr. Sa saveur est quelque peu amère. Les intestins fragiles le préfèrent cuit ou pelé.

Laissé sur le plant, le poivron jaunit puis vire à l’orange. Sa chair est alors plus tendre et juteuse. Enfin, à pleine maturité, il prend une belle couleur rouge. Son goût est alors presque sucré.

Dans tous les cas, le poivron est le légume le plus riche en vitamine C. 50 g de ce légume-fruit couvrent 75 % des apports journaliers recommandés (AJR).

Crème brûlée poivron, tomate et fenouil

Pour 4 personnes : 2 poivrons rouges, 1 tomate, 2 branches de thym, 1 bulbe de fenouil, 1 c. à soupe d’huile d’olive, 50 cl de crème liquide, 15 cl de lait, 8 jaunes d’œufs, sel et poivre.

Préchauffer le gril du four à 180°C. Poser les poivrons et la tomate, entiers, dans la lèchefrite du four. Les griller sur toutes les faces. Laisser refroidir dans un saladier couvert. Retirer la peau.

Dans un saladier, mixer les légumes, le lait, la crème et les jaunes d’œufs. Saler, poivrer et réserver au frais. Tailler finement le fenouil. Le faire sauter vivement à la poêle avec l’huile d’olive. Répartir le fenouil dans 4 moules à crème brûlée. Verser la préparation au poivron par-dessus. Cuire au four au bain-marie à 100°C pendant 40 à 45 minutes. Servir tiède.

APEI-Actualités. M.B.

Crédits des visuels :

Poivrons 1 : ©Suttipong Fotolia

Poivrons 2 : ©Concept Web Studio Fotolia

Poivrons 3 et 4 : ©Lisa870 Fotolia

Crème brûlée poivron, tomate et fenouil : ©UE/MAAF/FAM/Interfel/T. Antablian