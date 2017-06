ALIMENTATION. La cerise, riche en vitamines et minéraux

Cliquez sur l'image pour l'agrandir

On l’appréciait déjà au Néolithique

A cette époque de la Préhistoire, les hommes ne maîtrisent pas encore l’agriculture. Ils se contentent de ramasser les cerises sauvages pour fabriquer du vin.

La zone d’origine du cerisier est encore incertaine mais certains la placent en Asie Mineure. Son introduction en Europe suscita une controverse entre la Grèce et l’Italie. En effet, les Romains affirment que le général Lucullus aurait ramené le cerisier après sa victoire à Cerasus. D’où le nom donné au fruit. Quant aux Grecs, ils s’appuient sur des textes plus anciens assurant que le fruit était connu en Europe bien avant.

Annonciateur des beaux jours

De mai à fin juillet, la saison de récolte des cerises est courte. En France, on cultive le fruit essentiellement dans le Sud-Est. Louis XV, grand amateur de sa chair, est à l’origine du développement de ces cultures. Seules une douzaine de variétés sont exploitées, surtout celles de la famille des bigarreaux.

On apprécie sa richesse en vitamines et minéraux malgré un taux de sucres un peu élevé. Choisissez des cerises brillantes, charnues et avec un pédoncule bien accroché. Un signe de fraîcheur garanti.

Mini-financiers à la cerise

Pour 4 personnes : 24 cerises, 70 g de sucre glace, 30 g de poudre d’amandes, 30 g de farine, 40 g de beurre, 2 blancs d’œuf, ½ c. à café d’arôme naturel de vanille.

Préchauffer le four à 180° C. Laver puis sécher les cerises. Dans une casserole, faire fondre le beurre à feu doux jusqu’à ce qu’il colore légèrement. Réserver.

Dans un grand bol, mélanger au fouet le sucre glace, la farine et la poudre d’amandes. Ajouter les blancs d’œuf (non battus) puis fouetter pour obtenir un mélange homogène. Ajouter l’arôme vanille et le beurre. Mélanger. Remplir les alvéoles du moule à petits fours à environ 2/3 de leur hauteur. Ajouter dans chaque alvéole une cerise en l’enfonçant légèrement dans la pâte. Enfourner pour 20 minutes de cuisson. Laisser refroidir avant de démouler les mini-financiers.

APEI-Actualités. M.B.

