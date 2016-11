Gujan-Mestras Aliki Fakate : "J'ai découvert le rugby de clocher"

Sur les terrains d’Honneur, sa présence suscite bien des discussions. Le colosse calédonien (2m01 – 140kg), formé au LOU et passé par Montpellier puis l’UBB, cristallise les critiques des autres clubs concernant la suprématie gujanaise en championnat.

“Aliki, certains dirigeants de club évoluant en Honneur estiment que tu n’as pas le droit de jouer en compétition officielle. Bien que ta licence ait été tamponnée par la fédération, ils se sont plaints auprès du comité Côte d’Argent, qui a renvoyé ton dossier auprès du service médical de la FFR. Depuis le début de saison, as-tu déjà entendu des remarques à ton sujet ?

Oui, ça me fait rire. Je me rappelle d’un match à Mimizan où les supporters s’engueulaient. Ils parlaient d’argent mais ce n’est pas l’argent qui influe sur mon choix de jouer à Gujan. J’habite au Teich, à cinq minutes du stade. Si j’habitais à côté d’un autre club, ça aurait été un autre club. Après, si on veut me retirer ma licence, tant pis.

“Au début, par exemple, j’étais choqué de devoir ramener ses affaires à la maison après l’entraînement pour les laver.”

Tu as commencé le rugby à 21 ans, au Lyon olympique universitaire (LOU). Finalement, il a fallu attendre que tu es 31 ans pour découvrir le niveau amateur…

Oui, j’ai découvert un autre rugby. Au début, par exemple, j’étais choqué de devoir ramener ses affaires à la maison après l’entraînement pour les laver. Chez les pros, le club s’occupe de tout. Ou même, les mecs qui arrivent en retard à l’entraînement, je n’avais jamais connu ça. Et on ne s’entraîne pas beaucoup. On ne fait que deux séances par semaine, d’1h40. Avant, c’était juste le temps que je passais à la musculation avant de passer à la séance. En match, il y a les spectateurs aussi. Chez les pros, ils sont tellement loin du terrain qu’on ne les entend pas. Là, on les entend bien et ils viennent nous parler après les matchs. Je découvre ce rugby de clocher et ça me plaît beaucoup.

En championnat, tu joues rarement les matchs en entier. Tu n’as pas encore 80 minutes dans les jambes ?

Je pourrais jouer tout le match mais comme on gagne avec de la marge, on fait tourner. Généralement, je joue quand même une petite heure. Mais avec mon groupe de musique [les Pacific Islanders], il m’arrive de jouer les vendredis soirs ou samedis soirs. Quand je termine à 4h du matin, c’est fatiguant donc j’hésite pas à demander le remplacement en match.”

