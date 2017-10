Algues : les vertus de la mer dans notre assiette

Nous vous proposons trois raisons de vous pencher sur ces aliments santé que sont les algues.

Les bienfaits des algues alimentaires

Pourquoi manger des algues ? D’abord parce que celles présentes sur nos côtes sont comestibles. Sans compter leur apport nutritionnel important. « Eau, sucres, minéraux, protéines, vitamines : on trouve beaucoup de choses dans les algues, mais en quantité variable », écrit Régine Quéva, spécialiste des algues, dans Algues Gourmandes (chez Flammarion).

Cela permet de compléter nos apports journaliers et de combler certains besoins nutritionnels, en magnésium par exemple. « Dix grammes de laitue de mer offrent vingt fois plus de magnésium qu’un carré de chocolat », apprend-on dans l’ouvrage. Les algues ont un autre atout : elles possèdent une activité antivirale et antioxydante.

Des produits venus de Bretagne

L’industrie pharmaceutique utilise les algues depuis longtemps. Désormais, l’industrie alimentaire s’intéresse à ces végétaux marins. La majeure partie de la production mondiale vient d’Asie, où elles sont élevées sur cordages dans des champs marins. Chez nous, elles viennent des eaux fraîches de Bretagne. Paradoxe : « La France ne produit que 0,25 % de la production mondiale, alors que nous aimons répéter que nous disposons en Bretagne du plus grand champ d’algues d’Europe », relève Régine Quéva.

Aujourd’hui, les algues, rouges, vertes ou brunes, se vendent sous toutes les formes (séchées, en poudre, fraîches, en bocaux et même surgelées). On en trouve aussi bien sur le web que dans les magasins bio et diététiques ou à la poissonnerie parfois.

On les découvre aussi dans des sauces, des conserves (émietté de thon blanc germon à l’algue wakamé de La Compagnie bretonne du poisson), des pâtes (à la spiruline)…

Une sortie en mer originale

Comme pour les champignons, il est aussi possible de cueillir soi-même les algues. Sous réserve de précautions : changer d’endroit, ne pas bouger les rochers, les cueillir et non ramasser les algues échouées…

L’idéal pour un récoltant amateur est de suivre un atelier avec un animateur pour se familiariser avec cette nouvelle pêche tout en respectant l’environnement.

APEI-Actualités. C. H.