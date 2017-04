Au sein d’une poule 13 ultra-dominée par le trio FCTT, Montauban et Saint-Sulpice-la-Pointe, les sept autres formations n’ont eu que les miettes à se partager. Les Floiracais ont néanmoins réussi à accéder à ce “festin” pour finalement se hisser en barrage. Lors de la première manche de ce dernier, les Girondins ont finalement accroché les Tarnais grâce à une fin de match enlevée, se donnant ainsi le droit de continuer à rêver un peu. Lors de la phase initiale, les Sang et Or s’étaient inclinés à Saint-Sulpice 17 à 9 mais les compteurs sont bien sur remis à zéro et les visiteurs n’auront strictement rien à perdre, comme le précise le coach Alex Pérez.

“Alex, avec brio, vous avez su trouver les ressources pour arracher le nul dimanche dernier.

Oui, alors que la rencontre avait semble-t-il basculé en leur faveur. Nous avons longtemps manqué de précision près de la ligne et comme nous avons des lacunes défensivement, nous avons pris des points. Heureusement que nous revenons sur la fin en effet.

Vous êtes quand même en ballottage défavorable, non ?

Logiquement oui et je comprends que vous puissiez le voir comme ça mais nous, nous ne le prenons pas comme ça parce que sur un match sec, et parce que nous allons jouer notre carte à fond, tout reste possible. Les Tarnais sont complets, expérimentés, mais cette équipe nous a paru moins forte que ce qu’elle pouvait être en début de saison. Alors on se dit “pourquoi pas ?” et c’est le message que nous avons fait passer aux joueurs.

Quoiqu’il en soit, ce sera sans pression pour vous ?

Tout à fait et comme nous avons galéré toute la saison, ce n’est que du bonus pour nous. On y va pour essayer de se faire plaisir. On s’aperçoit que dès lors que nous avons la possession, on peut les mettre rapidement en difficultés. Encore faut-il marquer, bien sûr. A l’inverse, eux arrivent à scorer trop facilement alors si nous voulons espérer, il va nous falloir être beaucoup plus précis comme je le disais et surtout serrer notre défense. Ce sera du 60/40 pour eux mais cela reste jouable. Ensuite, tout le monde sait bien que se déplacer est toujours un facteur impactant en rugby mais on y va vraiment avec envie.”