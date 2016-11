Saint-Pierre-d'Aurillac Alexandre Nagel : « J'ouvre une nouvelle page professionnelle »

Après plus d’un an de fermeture, le tabac-presse de Saint-Pierre d’Aurillac vient de relever son rideau à la plus grande satisfaction de ses fidèles clients.

Des services supplémentaires

Alexandre Nagel et son épouse Christelle, propriétaires de l’immeuble depuis 10 ans, ont décidé, après une longue procédure avec l’ancien gérant, de se lancer dans l’aventure de la presse et d’un commerce de proximité.

En effet Alexandre Nagel, arrivant d’Alsace et directeur d’agence dans la grande distribution, n’était pas destiné à cette nouvelle profession, mais dit-il « nous avions envie de retrouver une certaine qualité de vie et ayant fait mes études à Bordeaux, avoir habité à Saint-Macaire puis acheté cet immeuble à Saint-Pierre, c’était l’occasion d’ouvrir une nouvelle page professionnelle ».

Ce qu’il ne regrette pas du tout, tant il apprécie « le contact direct » avec ses clients qui n’ont pas été déçus du réaménagement du magasin après trois mois de travaux.

Accueillis dans un espace clair et mieux organisé ils peuvent trouver, outre la presse habituelle, des rayons livres, papeterie, jeux, cartes postales, jouets pour enfants (neufs ou occasions), boissons fraîches, fleurs, bijoux fantaisies, dépôt de pain, poches de thés, un bel espace de vins d’alsace ainsi que des services comme la vente de billet de spectacles, la téléphonie et un large rayon confiserie pour les enfants et les parents gourmands, sans oublier… l’espace tabac.

Un pôle commercial

Mais Alexandre Nagel ne veut pas s’arrêter là : « je souhaite créer un pôle commercial en complémentarité avec l’épicerie SPAR, afin de fidéliser la clientèle, renouveler le passage, comme avec par exemple des ventes thématiques à prix abordables ».

Martine Brigot