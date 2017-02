[Alerte - Gironde] Météo France annonce des vents violents ce week-end

Une fin de semaine tempétueuse annonce Météo France : « des perturbations vont se succéder avec des vents d’intensité croissante ».

Samedi, ces vents violents devraient atteindre entre 120 et 130Km/h sur la côte Atlantique et entre 95 et 110km/h à l’intérieur des terres girondines.

⚠ Fin de semaine tempétueuse : des perturbations vont se succéder avec des #vents d’intensité croissante

➡ https://t.co/Z34IMbj7oV pic.twitter.com/h3VBJTgom4 — Météo-France (@meteofrance) 1 février 2017

« Dans ce contexte perturbé bien installé sur le pays, de nouvelles dépressions devraient traverser la France samedi 4, puis dimanche 5 », prévoit Météo France.

Un risque de tempête

« Les rafales associées pourraient être localement violentes, atteignant ou dépassant parfois 130 km/h sur le littoral, et 100 à 110 km/h par endroit à l’intérieur des terres. Aujourd’hui, les trajectoires de ces dépressions restent encore incertaines. La tendance actuelle indique cependant que ces vents violents devraient toucher des régions situées plus au sud samedi 4. Dimanche 5, le risque de tempête pourrait concerner des régions encore plus méridionales. Durant ces deux jours, la mer devrait être fortement agitée sur le littoral atlantique. »

Vigilance jaune risque submersion sur l’ensemble du littoral

Le département de la Gironde va être placé en l’alerte météorologique de niveau jaune pour les phénomènes de vents violents et de vagues submersions ce vendredi 3 février indique la préfecture.

Du début de la matinée à la fin de l’après-midi, un phénomène de coup de vent hivernal va occasionner des rafales de vents d’une intensité de 60 à 70 km/h dans la matinée et 70 à 80 km/h dans l’après midi dans les terres et jusqu’à 100 km/h sur les côtes.

Le préfet demande aux maires de prendre toutes les dispositions afin de garantir la sécurité des personnes et des biens. Il invite la population à la plus grande prudence et aux respects des conseils de comportement.

Rappel des conseils de comportement

Limitez vos déplacements. Limitez votre vitesse sur route comme sur autoroute, en particulier si vous conduisez un véhicule avec un attelage sensible aux effets du vent.

Ne vous promenez ni en forêt, ni le long du littoral.

En ville, soyez vigilants face aux chutes possibles d’objets divers.

N’intervenez pas sur les toitures et ne touchez en aucun cas à des fils électriques tombés au sol.

Rangez ou fixez les objets sensibles aux effets du vent ou susceptibles d’être endommagés.

Installez impérativement les groupes électrogènes à l’extérieur des bâtiments.

Ce phénomène météorologique devrait se prolonger et s’aggraver samedi 4 février précise la préfecture.