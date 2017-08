[ALERTE ORAGES] Gironde, Lot-et-Garonne et Landes en vigilance jaune ce soir

Météo France a placé les départements du Lot-et-Garonne et des Landes et du grand Sud-Ouest en vigilance jaune orages à partir de 18h ce mercredi 23 août et jusqu’à jeudi 16h.

Le phénomène orageux est prévu entre 18h et 22h sur les Landes et entre 21h et minuit sur le Lot-et-Garonne.

La plus grande prudence est conseillée à tous.

Suivez l’évolution de la situation sur http://vigilance.meteofrance.com/