[ALERTE - GIRONDE ] Météo France annonces des orages et des rafales de vent, mardi en Gironde

Des orages violents sur la Gironde, mardi en début d’après-midi : c’est ce qu’annonce Météo France.

Pour consulter les prévisions de Météo France pour mardi en Gironde, cliquer ICI.

Selon les prévisionnistes, les premiers orages faibles commenceront à se former vers 14h. Le phénomène devrait prendre de l’ampleur vers 16h avec la possibilité d’une une ligne orageuse violente. Elle devrait se former sur le littoral atlantique et devrait donner de fortes averses de grêle, une très fortes activité électrique, des inondations locales et des rafales de vent pouvant atteindre les 120 km/h localement.

Il est conseillé d’observer la plus grande prudence.