ALERTE EMPLOI - Les offres en Gironde et Lot-et-Garonne

EN LOT-ET-GARONNE

044FFRD - Technicien expert installation télécom (H/F)

Descriptif de la mission :

Maintenance et déploiement réseaux cuivre

Interventions « Bout-en-Bout », signalisation FT, diagnostics

Connaissances installation alarme et fibre seraient un plus

Prise de mesures

Qualités requises :

- Autonome

- Sérieux

- Dynamique

CDI

VILLENEUVE-SUR-LOT

On recherche un technicien pour la gestion de deux équipes FIBRE.

Principales activités : soudure clôture et suivi d’une équipe de 5 personnes

Dans le cadre du déploiement FTTH (extérieur et intérieur)

vous aurez en charge le développement de l’activité.

Vous rédigerez les comptes rendus d’intervention.

De formation CAP/ BEP à BTS de type fibre optique ou similaire

Vous aurez à encadrer une équipe,

vous faites preuve de sérieux, d’autonomie et de motivation.

CDI

AGEN

L’Intermarché de Tonneins (47) recherche

un(e) employé(e) polyvalent(e) de libre-service.

Vous assurez l’approvisionnement des rayons en libre service.

Vous êtes responsable des commandes et de la tenue des rayons.

Vous tenez également un poste de caisse et/ou un poste de vente

aux rayons traditionnels (charcuterie, fromage à la coupe et rayon marée).

Vous avez une expérience significative

en grande distribution sur un poste similaire.

CDI

TONNEINS

Recherche mécanicien automobile

pour remplacement arrêt maladie.

Si l’activité le permet, le poste pourrait être pérennisé.

Vous devez être autonome,

et avoir une expérience significative.

CDD 4 mois

VIRAZEIL

Rejoignez un groupe leader sur son marché

avec 300 clubs partout en France et 800 coaches.

Vous animerez des cours collectifs et

gérerez le plateau cardio/musculation.

CDI 35H

Débutants acceptés.

Diplôme demandé :

BPJEPS AGFF (C, C&D) / BEMF / DEUST MF.

LANGON

EN SUD-GIRONDE

Vous serez chargé(e) d’effectuer les réparations, révisions, contrôles périodiques de véhicules. > détection des dysfonctionnements et mise en œuvre des solutions techniques pour la remise en état du véhicule et des équipements.

Vous renseignerez les supports de suivi d’intervention et transmettrez les informations au service concerné.

Vous serez chargé de ranger et nettoyer votre zone de travail.

Vous réaliserez les dépannages > Astreintes et Permis PL souhaité.

EXPÉRIENCE EXIGÉE 2 ANS MINIMUM

PODENSAC

Vous gérez les avenants clients et sous-traitants.

Vous assurez l’organisation, la planification et la gestion des approvisionnements.

Recherche de nouveaux sous- traitants et fournisseurs sur votre secteur.

Vous assurer les réunions de chantiers, relations avec les architectes et les clients.

Réceptionnez les chantier avec respect des délais, de la qualité, des marges et des paiements

Management d’une équipe de 10 personnes.

De formation BTS bâtiment, expérience minimum de 10 ans dans le suivi de chantier en menuiserie bois/alu/pvc/agencement.

Maitrise de la législation du bâtiment et réglementation de la construction.

Vos qualités ont l’organisation, la rigueur et l’autonomie .

FARGUES

Contrat à durée indéterminée

Expérimenté(e) vous serez chargé(e) de la remise en forme ou le remplacement des éléments endommagés de carrosserie ou de structure (passage au marbre…)

Vous réaliserez les opérations de finition (préparation de surface, peinture…).

Vous réaliserez la dépose/ pose et le réglage des éléments amovibles de carrosserie, des équipements, des fermetures et des garnissages. remplacement des vitres ou réparation des impacts et fissures.

Vous renseignerez les supports de suivi d’intervention et transmettrez les informations au service concerné.

PODENSAC

Contrat à durée indéterminée