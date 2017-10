ALERTE EMPLOI - Les offres du vendredi 6 octobre

EN SUD GIRONDE

GASCOGNE BOIS Saint Symphorien recrute pour son équipe de nettoyeurs,

3 opérateurs de nettoyage. Poste en horaires de nuit

« Dans le respect des règles de sécurité, vous aurez pour missions de :

- Nettoyer et souffler les machines de la scierie

- Balayer et nettoyer (poutres, supports des tapis) et si nécessaire

évacuer les plaquettes afin de garantir le bon fonctionnement

des machines et contribuer à la sécurité incendie.

- Vous pourrez intervenir en soutien du changeur d’outils

sur le réglage des machines, ainsi que sur les changements

d’outils sur les machines de la scierie (rubans, circulaires, couteaux).

Votre profil :

De formation manuelle ou technique, vous justifiez d’une expérience

réussie en milieu industriel sur machines-outils.

Le poste nécessite de la dextérité et des capacités de concentration

et de vigilance.

Afin de réaliser des manutentions, vous disposez d’aptitudes

physiques au port de charges lourdes. »

Si ce poste vous intéresse merci de contacter l’entreprise par mail :

rejoignezgascognebois@gmail.com ou par courrier

Recrutement Gascogne Bois, route de Sore . 33113 ST SYMPHORIEN

SAINT SYMPHORIEN

Vous travaillerez sur des chantiers neufs et rénovation principalement

auprès de particuliers sur le département de la Gironde.

Vos missions planchers chauffants, radiateurs, sanitaires.

Vous serez amené/e à évoluer sur la pose de sanitaires,

la maintenance des chaudières / pompes à chaleurs /

climatisations, grâce à des formations en interne et externe.

Vous partirez avec le véhicule de société

sur les chantiers depuis le dépôt à Saint Brice.

Vous êtes consciencieux (se), êtes doté(e)

d’un bon relationnel.

Contrat à durée indéterminée 39h

Expérience exigée au moins 2 ans

CAP, BEP ou équivalent Plomberie exigé

B – Véhicule léger exigé

SAINT-BRICE

Vous accompagnerez une personne en situation de handicap

dans tous les actes essentiels de la vie courante

(Aide au coucher, surveillance de nuit…).

CDI 35h en poste de nuit. Permis B obligatoire.

N’hésitez pas à consulter notre site internet

http://www.handi-home.fr pour rejoindre nos équipes

dont la bonne humeur est le mot d’ordre !

LANGON

Vous accompagnerez une personne en situation de handicap

dans tous les actes essentiels de la vie courante

(Aide au lever, aide à la toilette, aide aux repas…).

CDI 35h en poste de jour. Permis B obligatoire.

Planning au mois chez un seul bénéficiaire.

N’hésitez pas à consulter notre site internet

http://www.handi-home.fr pour rejoindre

nos équipes dont la bonne humeur est le mot d’ordre !

LANGON

EN LOT-ET-GARONNE

Vous effectuerez la livraison de matériaux au niveau régional, vous avez une bonne connaissance de la région Aquitaine. Vous êtes impérativement titulaire du permis Super lourd. Vous connaissez les consignes de sécurité dans les gravières, et vous maitrisez le code de la route.

MARMANDAIS

Vous serez chargé/e de la comptabilité publique, du budget, des ressources humaines (payes….). Missions du poste : – Assurer l’assistance et le conseil aux élus – Assurer l’animation, le pilotage des services. – Assurer les ressources humaines. – Élaborer le Budget – Garantir la gestion financière de la commune – Assurer l’administration générale diverse – Assurer le suivi des travaux, de la voirie – Assurer la gestion de la garderie, cantine et temps d’activité péri-scolaires – Assurer le suivi des équipements communaux La connaissance des marchés publics est un + Poste à pourvoir dans le cadre d’un congé maternité.

CDD 4 MOIS

MARMANDAIS

Rattaché(e) au Responsable Maintenance et intégré(e) dans une équipe de 8 personnes travaillant en 3×8, vous assurez les opérations de maintenance préventive, curative et améliorative sur des lignes automatisées, dans le respect des exigences en terme de qualité, sécurité, fiabilité et rendement. A ce titre, vous aurez pour missions : – assurer les dépannages des lignes mécanisées et automatisées au quotidien, – contrôler, surveillez et entretenez les équipements, – participer à la mise en place de nouveaux matériels. Cette liste de missions n’est pas exhaustive.

CDI VIRAZEIL

EXPERIENCE EXIGEE 5 ANS

Au sein du siège du Groupe et rattaché(e) à la Directrice des Services Généraux, votre mission consiste à suivre les dossiers des contrats Cadres du Groupe Terres du sud tels que : – La surveillance des sites – Le nettoyage des sites – La gestion des Energies des sites – La gestion de la téléphonie des différents sites Vous assurez également l’application de ces contrats ainsi que le suivi. Le poste exige une maîtrise parfaite des logiciels bureautique et notamment EXCEL.

CDD 6 MOIS

CLAIRAC

Effectuer le montage et l’installation d’éléments de l’équipement industriel selon les dossiers machines.

Réaliser les réglages de mise au point de l’équipement industriel ou d’exploitation et contrôler son fonctionnement

Identifier, réparer ou remplacer les organes et les éléments des systèmes défectueux

Modifier ou adapter les équipements selon les impératifs de production

Expérience exigée et qualification souhaitée

Mission 6 mois

47 MARMANDE