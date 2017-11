Alerte Emploi : les offres du vendredi 3 novembre

EN SUD-GIRONDE

Vous interviendrez en tant que Boulanger sur les sites de Langon et Toulenne.

Vous aurez en charge la production de toutes nos sortes de pains en respectant les procédures internes de fabrication ainsi que les normes de qualité demandées .Vous procèderez au nettoyage de votre poste de travail selon les règles d’hygiène et sécurité

Vous travaillerez seul ou en équipe, 5/6 jours de travail par semaine (2/1 jours de repos ), le planning est défini à la semaine.

Vous serez rémunéré(e) sur un salaire de base auquel s’ajouteront les heures supplémentaires, les heures de nuit, les heures de dimanche et jours fériés.

Vous pouvez nous faire parvenir votre candidature par mail ou directement en le déposant au magasin situé 1 place Kennedy à Langon.

*********POSTE A POURVOIR IMMEDIATEMENT*********

33- Langon /Toulenne

CDI

CAP exigé

Vous interviendrez au sein de différents sites dans le secteur de Bazas pour réaliser du nettoyage:

- Boucherie : les sols, la plonge ( plats, ustensiles de coupe), le nettoyage des vitrines et de la rôtissoire.

- Bureau : toile d’araignées, poussières, poubelles, lavage, aspiration.

- Studios inoccupés : Nettoyage et lavage de salle de bains, chambre.

Formation en interne sur le poste.

Vous pouvez assurer vos déplacements en toute autonomie.

Ce contrat évolutif en terme d’horaires

****POSTE A POURVOIR IMMÉDIATEMENT****

33- BAZAS

1 an d’expérience exigée en nettoyage industriel

CDI

Dans une propriété viticole de 100 hectares, vous effectuerez tous les travaux de la vigne et du chai.

Vous savez tailler et conduire un tracteur.

Vous êtes autonome et vous êtes titulaire du permis de conduire.

Une période de formation pourrait être envisagée pour adapter vos savoirs faire aux pratiques de l’entreprise.

Le contrat pourrait être pérennisé.

33- BLASIMON/MAURIAC

CDD 6mois

EN LOT-ET-GARONNE

Poste d’opérateur Renault Minute (H/F) Mécanicien multi-marques, vous êtes autonome et possédez une solide expérience. Vous aimez le travail en équipe, vous êtes organisé, ponctuel et rigoureux Directement rattaché au chef d’atelier vous aurez pour missions principales : – Effectuer la maintenance préventive et curative sur l’ensemble des véhicules de l’atelier, – Intervenir sur tous types de pannes mécaniques, électriques ou électroniques, PROFIL REQUIS : – Sens du service et de la satisfaction client – Organisé, rigoureux, dynamique et ponctuel

CDI TONNEINS

Vous assumerez des missions en matière de GPAO et de méthodes. Vos activités principales : – Analyser les éléments de fabrication et définir les procédés, les moyens et les modes opératoires – Etudier les postes de travail, les implantations ou les modalités de manutention et d’entreposage des fabrications – Etablir les documents de fabrication, validation ou installation (gammes, procédures, cahiers des charges….) – Participer à l’industrialisation de nouveaux produits et aux évolutions de produits existants – Évaluer et chiffrer les coûts et le temps de fabrication et déterminer les standards – Identifier et analyser les dysfonctionnements, définir les actions correctives et suivre leur mise en œuvre – Apporter un appui technique aux opérateurs et aux services qualités, production, HSE, R&D – Organiser, mettre à jour les supports d’information et de suivi – Réaliser, faire évoluer les plans de détail. Assurer la gestion des données techniques. Maitrise des logiciels de GPAO et DAO.

CDI TONNEINS

Déploiement réseaux cuivre et fibre sur 47,33 et 24; Vous: Prenez connaissance, des dossiers de projet d’aménagement de réseau. Prenez en charge la totalité des actions nécessaires à leur réalisation : études, négociation, propositions techniques et économiques, coordination et suivi des travaux. Contrôlez le bon déroulement des dossiers en cours. Allez sur place pour vérifier l’état et la présence de l’existant: poteau, chambre, fourreau disponible. Étudiez différents scénario et négociez, avec les prestataires, les solutions techno-économiques dans une recherche d’optimisation pour l’entreprise. Suivez l’avancement technique et économique du chantier Rédigez les comptes rendus de visite et réalisez la réception des travaux et faites le bilan des chantiers : respect des coûts, qualité de la doc remise. Assurez le respect du plan de prévention des risques, du process de production et des engagements de chaque chantier Garantissez la MAJ des bases de données documentaire.

CDI DURAS

Vous serez chargé/e de la réception des clients.

Vous devez maitriser l’anglais, et faire preuve d’une bonne relation clientèle.

Dans l’idéal, vous avez une expérience en hôtellerie ou dans la vente.

Remplacement congé maternité.

CDD 4 mois – 27h/hebdo

Marmande