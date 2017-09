ALERTE EMPLOI - Les offres du vendredi 29 septembre

EN SUD GIRONDE

Sous la responsabilité du responsable commercial,

vous assurerez la commercialisation des produits proposés

à la vente en application des accords conclus avec les clients

qui lui sont affectés dans le cadre des objectifs et des procédures

définis par la Direction commerciale.

Dans le cadre du développement de l’activité restauration commerciale :

- Gestion du portefeuille client : s’adapter aux besoins clients,

gestion administrative liée à la vente …

- Avoir une écoute active permanente avec son client.

- Répondre à sa demande.

- Être force de proposition sur opportunités, nouveaux produits …

- Négocier les prix, les quantités, les conditions

de livraisons et autres services.

- Conclure la vente.

- Saisir la commande

- Régler les litiges éventuels.

- Gestion des avoirs

Vous serez également en relation de collaboration

avec les achats, l’entrepôt, le transport, la comptabilité.

LANGON

Dans le cadre d’une FORMATION rémunérée par Pôle Emploi

(préparation Opérationnelle Collective à l’Emploi) et financée par

le FAFSEA, vous préparerez la formation d’Agent Paysagiste

du 13 Novembre 2017 au 14 Février 2018 soit 399 heures.

266 heures en centre de formation et 133 heures en entreprises (stages).

Restauration possible à la MFR

***Des aides financières peuvent être allouées selon votre situation

et les critères en vigueur***

Travaux d’entretien de l’espace paysager :

- Taille des végétaux ornementaux

- Gestion des espaces enherbés

- Maîtrise des plantes adventices dans un espace paysager

Travaux de création paysagère :

- Les travaux de plantations

- Installation des végétaux herbacés

CERTIPHYTO et initiation à la conduite d’engin de terrassement MINI PELLE.

LA SAUVE

Au sein d’une entreprise horticole, vous aurez en charge

le chargement, la livraison et le déchargement chez les clients.

dans le grand sud ouest nouvelle Aquitaine

***FIMO + permis C exigés***

CDD du 10.10.2017 au 30.10.2017

Un prestataire viticole recherche 30 coupeurs pour vendanger du raisins rouge.

Le lieu de rendez vous est prévu au 25 rue des frères Blancard

à Langon, à 6h 45, le transport sur le lieu de travail est assuré

par l’entreprise et le matériel est fourni.

*** Postes à pourvoir au 28 septembre 2017***

Contrat prolongé en cas de besoin du prestataire.

33 – Environs de Langon

Contrat à durée indéterminée

LA REOLE

EN LOT-ET-GARONNE

Recherche un(e) chef d’équipe pour mener à bien des aménagements d’exception.

Personne d’expérience, autonome et motivé.

La personne devra avoir les connaissances d’un paysagiste

(plantation /engazonnement / taille / clôture/ arrosage / maçonnerie paysagère

/ électricité de jardin / bassin / terrasse bois / lecture de plan)

et être mobile (chantiers dans le 47 et 33).

Expérience + diplôme exigés

CDI 35H

STE BAZEILLE

Rattaché(e) au Chef de Rayon, votre mission consiste à développer

la vente et le conseil. Commercial(e) dans l’âme,

vous accueillez les clients au sein du magasin et les assistez

dans leurs choix. Technicien(ne), vous conseillez le client dans

le choix des produits et êtes source de propositions afin de les

orienter sur les solutions adaptées et proposées à la vente.

Vos principales missions sont de :

- Réaliser l’accueil et renseigner le client sur les produits

végétal-jardin, identifier leurs besoins et leurs

prodiguer des conseils adaptés.

- Animer et gérer ce rayon en application de la stratégie

commerciale de l’entreprise, avec notamment :

La mise en œuvre des actions de valorisation de nos produits

végétal-jardin pour contribuer au développement

de l’activité commerciale,

l’implantation en magasin et le réassort,

la gestion des rotations des produits,

l’animation du rayon

Bac exigé et expérience dans le domaine

CDI 35H

TONNEINS

Vous assurerez les révisions, géométrie,

recherche panne avec usage du banc de diagnostic.

Mise à niveau par des stages constructeur.

Atelier ouvert du lundi au vendredi de 08h00 à 18h00.

CDI 35H

MIRAMONT DE GUYENNE

Vous serez chargé(e) du réglage et de la surveillance

des machines à sertir les boîtes de conserve.

Vous maîtrisez ce type de machine.

En basse saison (octobre à mai) vous serez intégré(e)

à l’équipe de maintenance préventive.

CDI 35h

Expérience exigée sur machine à sertir

CASTELMORON SUR LOT

Au sein de notre site industriel spécialisé dans la fabrication

de conserves de légumes, vous assurez le bon fonctionnement

des matériels liés aux opérations électromécaniques et mécaniques

dans le respect des règles de qualité, d’hygiène et de sécurité.

Vous effectuez les interventions de maintenance, préventive,

améliorative ou corrective, d’entretien et de dépannage

dans un ou plusieurs champs techniques (mécanique,

pneumatique, hydraulique) en tenant compte des impératifs de production.

Vous organisez les différentes étapes d’intervention avec

méthode et en vous conformant avec rigueur aux consignes

et normes de sécurité et dans le respect des critères

de qualité du produit, et de contrôle des installations selon les normes.

Vous intégrez une équipe dynamique et investie.

Octobre à Mai –> horaires normaux du Lundi au Vendredi

Mai à Octobre –> travail en 3X8

CDI – 35h

Expérience demandée dans le domaine

CASTELMORON-SUR-LOT

Travaillant au sein d’une équipe tournant en 3×8 et

sous la responsabilité du Chef d’équipe, vous assurez

la conduite d’une machine en suivant le planning de production

et en respectant des critères de qualité, sécurité et productivité.

A ce titre, et après une période de formation, vous :

- Prenez en charge la conduite de votre machine,

- Respectez le programme de conditionnement,

- Assurez le nettoyage de votre ligne,

- Respectez les exigences en terme d’hygiène, sécurité

et qualité des produits,

- Contrôlez l’état et le bon fonctionnement du matériel,

- Réalisez les contrôles en cours de production

et renseignez les fiches de suivi

CDD 5 mois – 35h

Expérience demandée

VIRAZEIL

Dans le cadre d’une exploitation agricole produisant des fraises,

vous travaillerez au montage des serres ainsi que sur

différentes activités en lie avec les cultures (plantation, entretien, etc.).

Débutant accepté

Contrat saisonnier

LE MAS D’AGENAIS