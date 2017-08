ALERTE EMPLOI - Les offres du vendredi 25 août

EN LOT-ET-GARONNE

Nous recherchons pour un client sur le territoire marmandais,

spécialisé dans l’isolation de bâtiments des manœuvres pour la pose

de revêtements et d’isolants. Ayant déjà une première approche

professionnelle des métiers du bâtiment, ou désireux d’intégrer

cette branche professionnelle, vous êtes dynamique, bricoleur

et polyvalent, et vous êtes motivé pour vous investir sur le long terme

dans une entreprise. Une formation technique à la prise de poste est prévue.

Des découchés sont à prévoir ponctuellement sur des chantiers éloignés.

Une réunion d’information, suivie d’entretiens individuels (jobdating)

se tiendra au Pôle emploi de Marmande avec l’agence PROMAN. Prévoyez un CV.

Travail intérimaire 6 mois

Contrat travail

35H Horaires normaux

Salaire : Horaire de 9.76 euros à 9.79 euros sur 12 mois

Déplacements : Fréquents Régional

MARMANDE

Mécanicien poids lourds (H/F) expérimenté et autonome

votre activité se partagera entre les travaux de mécanique

en atelier et le remorquage des véhicules en panne ou avarie

(la formation au dépannage/remorquage pourra être dispensée

si une parfaite maîtrise de la mécanique PL est déjà acquise).

Le permis Super lourd (EC) est nécessaire pour remorquer

les véhicules. Astreinte une semaine sur deux.

Contrat à durée indéterminée

Contrat travail

35H Horaires normaux

Salaire : à partir de 1400 euros net mensuels

TONNEINS

Pour la saison prunes d’ente (1 à 2 mois) : déchargement

des palox de fruits. Travail en équipe.

Débutant accepté mais CACES R389 catégorie 3 demandé

pour conduire le chariot.

Contrat saisonnier

35H

47 GRANGES SUR LOT (Secteur Confluent)

Sous la responsabilité du chef de rayon, vous aurez en charge

la mise en rayon des produits, la gestion des stocks

et les commandes. Vous intervenez sur les secteurs épicerie,

liquide, droguerie et frais.

Débutant accepté

Remplacement 1 mois – 35H hebdo

47 TONNEINS

EN SUD GIRONDE

Dans le cadre d’un remplacement,

vous intervenez au sein de l’EHPAD (Etablissement d’Hébergement

pour Personnes Agées Dépendantes) de 130 lits.

Vous réalisez les soins infirmiers, d’hygiène et de confort.

***Ce poste est à pourvoir immédiatement

pour Septembre et Octobre 2017****

BAZAS

Vous effectuez tout type de transport sur les secteurs

de l’Entre deux mers et du Sud gironde.

Vous êtes impérativement titulaire de la Carte Professionnelle

de conducteur de taxi.

Prise de poste sur Morizès.

Poste à pourvoir immédiatement.

MORIZES

Vos missions :

- Prendre en charge les soins d’hygiène corporelle,

de confort et de bien-être du résident

- Assurer la prise en charge au quotidien des résidents

dans les actes de la vie courante

- Veiller aux conditions de sécurité

ST BRICE

Vous travaillez pour une entreprise du secteur du BTP,

afin d’effectuer la pose de clôture sur divers chantiers

au niveau régional (clôtures rigides, maçonnerie).

Travail en extérieur avec départ du dépôt.

Vous avez déjà effectué de la pose de clôture.

33 – ST MEDARD D EYRANS