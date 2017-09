Alerte emploi : les offres du vendredi 22 septembre

MARMANDE

Sous l’autorité d’un responsable, votre travail consistera à assister les ouvriers qualifiés (carreleur) et vous aurez en charge la dépose et l’enlèvement des matériaux tels que carrelage, dalles moquettes etc. Mais aussi les travaux de préparation des supports.

Travail intérimaire – 2 Mois

Contrat travail

35H Horaires normaux

Salaire : Horaire de 9.77 Euros à 10.66 Euros sur 12 mois

MEILHAN SUR GARONNE

Vous serez délégué(e) au sein d’un silo pour la saison de la moisson céréalière. Vous devrez assister le chargement et déchargement de camions. Vous serez aussi chargé(e) du nettoyage et de la surveillance du silo, de l’accueil des chauffeurs et des adhérents, de la saisies des bons informatiques, de la prise d’échantillon pour effectuer différents tests. Travail en semaine et week-end. Attention, il y a beaucoup de poussières sur le silo et parfois du travail en hauteur.

Travail intérimaire – 3 Mois

Contrat travail

35H Horaires normaux

Salaire : Horaire de 9.76 Euros à 9.98 Euros sur 12 mois

MIRAMONTAIS -

Recherche mécanicien auto. Mécanique générale (vidanges, entretien, pneumatique,…). L’utilisation de la Valise de diagnostique serait un plus. Débutant avec diplôme accepté, ou sans diplôme avec expérience dans l’automobile.

Contrat à durée déterminée – 3 Mois

Contrat travail

35H Horaires normaux

Salaire : Selon profil