ALERTE EMPLOI - Les offres du vendredi 1er septembre

EN LOT-ET-GARONNE

Vous préparez des entrées et des desserts, effectuez la mise en place,

le service, la plonge et le nettoyage du poste de travail.

Contrat à durée déterminée 3 mois

Contrat travail

41H Horaires normaux

Salaire : Horaire de 9.77 euros

Expérience exigée de 1 an

GONTAUD DE NOGARET

Pour une entreprise d’équipements équestres, vous êtes chargé (e)

du développement commercial des produits de l’entreprise auprès

d’une clientèle des milieux équestres. poste sédentaire.

Vos missions sont les suivantes: Gérer la réalisation et le suivi

des demandes de devis reçus par téléphone ou internet faire

le suivi des animations sur les réseaux sociaux et de la communication

Prospecter à partir de fichiers clients issus de revues spécialisées

Développer les ventes sur l’Espagne et le Maroc Participer

à l’amélioration et au développement des produits

La connaissance du milieu équestre serait un plus.

A moyen terme, vous formerez avec le responsable

de production le binôme manager de l’entreprise.

Contrat à durée indéterminée

Contrat travail

35H Horaires normaux

Salaire : SELON EXPERIENCE

Déplacements : Fréquents Autre

MARMANDE

Cabinet d’expertise comptable à taille humaine recherche un gestionnaire

de paie H/F. Vous prendrez en charge le portefeuille de paie

dans un environnement multi conventionnel, composé de 70 dossiers

environ représentant en moyenne 300 paies.

Vous avez pour mission la collecte des éléments de paie, l’élaboration

des bulletins de paie, des déclarations sociales ainsi que le conseil

auprès de nos clients, au sein d’une équipe multi-cabinet.

Vous assurerez également le suivi administratif relatif à la gestion

des salariés de l’entrée du salarié à sa sortie de l’entreprise (DPAE,

Contrat de travail, formalités diverses …). Vous assurez un rôle majeur

dans cette relation de conseil auprès de notre clientèle, où votre disponibilité,

votre écoute et votre sens de la relation relaient votre technicité

pour conduite une relation de qualité. Rigueur, esprit d’équipe

et sens des responsabilités sont les atouts indispensables

pour cette fonction.

Contrat à durée indéterminée

Contrat travail

39H Horaires normaux

Salaire : Annuel de 22 000 euros à 26 000 euros sur 13 mois

MIRAMONT DE GUYENNE

Vous serez en charge de manipuler, de déplacer des marchandises,

des colis à l’intérieur d’un entrepôt, d’une usine, d’un magasin et de

nettoyer et ranger la zone de travail (matériel, accessoires).

Chargement et déchargement de camions et mise en palettes.

Vous possédez votre CACES 9 à jour pour la conduite d’un engin

de manutention. Plusieurs postes à pourvoir dans le Lot et Garonne.

Travail intérimaire 2 mois

Contrat travail

35H Horaires normaux

Salaire : Horaire de 9.76 euros à 9.98 euros sur 12 mois

MARMANDE

EN SUD GIRONDE

Dans le cadre des vendanges, vous travaillez dans le chai

et réalisez le transport des raisins.

Vous possédez impérativement de l’expérience en conduite

de tracteur et vous savez manœuvrez avec une remorque.

1 poste à pourvoir à compter du 11 septembre 2017.

Contrat travail saisonnier 2 mois

35H Horaires normaux

Expérience exigée de 1 an

Expérience en conduite de tracteur

Permis B – Véhicule léger exigé

ST ANTOINE DU QUEYRET

***Vous souhaitez devenir préparateur de commandes***

Vous êtes organisé(e) et dynamique :

- conduite de trans-palette électrique avec CACES 1.

- travail en commande vocale et en milieu température ambiante.

Pas d’exposition au grand froid ni surgelé.

- prélèvement des colis en zone de picking,

dépôt des colis sur les palettes, validation des palettes puis dépôt sur quais.

- règles de sécurité et utilisation de la filmeuse.

- port de charges allant jusqu’à 25 kilos.

Débutant accepté

Prime performance. Pause payée 1h75

LANGON

Vous accueillez les clients, réceptionnez ,

détachez, nettoyez et repassez le linge.

Vous réalisez également la tenue de la caisse.

Vous devez impérativement avoir une expérience

en qualité d’employé / employée de pressing et maîtrisez

les différents outils inhérents à cet emploi.

**** Recrutement Urgent ****

Contrat à durée indéterminée

35H Horaires normaux

Expérience exigée de 1 an

LANGON

Au sein d’une entreprise artisanale de production

de confitures en développement et sous la responsabilité

de la chef de site, vous serez chargé(e) des opérations suivantes :

- Manutention des cagettes de fruits (8kgs) + cartons jusqu’à 12 kgs

-Tri et lavage manuel des fruits + découpe des fruits automatisée

- Approvisionnement des lignes production en fruits et en pots

+ nettoyage du laboratoire

- Étiquetage et mise en carton

- Accueil des clients possible

PRECHAC

Vous travaillez pour notre Cabinet d’Expertise Comptable SODAREX AVENIR,

dans notre agence de CADILLAC (33410), en tant que collaborateur

comptable H/F en contrat à durée indéterminée.

Vous êtes impérativement titulaire d’une formation de type BTS/DECF,

ainsi qu’une expérience dans ce domaine.

Vous aurez pour mission, auprès d’une clientèle composée de BNC, BIC, BA

et investisseurs, l’établissement des comptes annuels et les déclarations fiscales.

Contrat à durée indéterminée

Vous alimentez, pilotez et programmez la machine.

Vous effectuez des réglages et vous gérez l’entretien des outils et appareils.

ST SYMPHORIEN