Alerte Emploi : les offres du vendredi 19 mai

EN SUD-GIRONDE

Vous réalisez le transport sanitaire de personnes vers les centres de soin, selon la réglementation en vigueur.

Vous intervenez principalement sur la Gironde et dans les départements limitrophes.

Activité suivant les besoins dû à la profession (travail 1 weekend complet + un samedi).

Vous possédez le permis B depuis plus de 2 ans et le diplôme d’état d’ambulancier.

2 postes sont à pourvoir

TARGON

Vos missions :

accompagnement social des travailleurs handicapés (assurer leur prise en charge et participer au soutien de leurs projets professionnels),

prendre en charge l’atelier conserverie-logistique,

encadrer et organiser le travail d’une équipe de travailleurs , les former dans l’activité effectuée,

suivre le calendrier de fabrication en lien avec la secrétaire commerciale,

participer à l’amélioration de la démarche qualité et au développement des bonnes pratiques professionnelles (bientraitance…).

Idéalement, vous avez de l’expérience dans le secteur culinaire (traiteur, conserverie, boucherie, charcuterie…), connaissances des normes HACCP, et Plan de sécurité sanitaire,

Capacité d’écoute, de médiation, d’observation et de travail en équipe ,sens de l’organisation et sens des priorités.

Savoir s’adapter à l’évolution du public accueilli et aux pratiques d’accompagnement.

*** Contrat du 1 juillet 2017 au 31 mai 2018***

Vous interviendrez en qualité de Régleur-conducteur / Régleuse-conductrice de machines à bois

Vos missions : Réglage et conduite d’une machine à bois dans un atelier de menuiserie (déligneuse et Aboutage)

Une formation sera mise en place pour vous accompagner sur la prise de poste.

GRIGNOLS

Sous la responsabilité du chef d’équipe de l’Atelier Découpe,vous serez chargé( e) de :

> Mettre en barquette les produits ou accrocher les volailles.

> Conditionner les produits.

> Effectuer manuellement des opérations de préparation ou de finition.

> Contrôler le conditionnement et l’étiquetage des produits

> Respecter les critères de production : productivité, cadence, rendements, règles d’hygiène et de sécurité.

Poste accessible sans expérience particulière > une formation interne sera dispensée.

Motivation et aptitude à travailler en équipe indispensable.

Le port d’Equipements de Protection Individuelles ( gants, chaussures de sécurité, protections auditives …) et d’équipements d’hygiène (charlotte, masque..) est requis. Vous travaillerez au froid positif.

Vous travaillerez de 28 à 42h/ semaine du lundi au samedi avec un jour de repos par semaine.

CDD étudiant jusqu’au 31.08.2017 ou CDD jusqu’au 30.11.2017

BAZAS

***POSTE A POURVOIR IMMÉDIATEMENT***

REPAS FOURNI et mutuelle obligatoire.

Prime d’activité continue et prime de service minimum.

***LE SALAIRE EST NÉGOCIABLE SELON LE PROFIL***

Vous travaillez de façon autonome.

Sur un cycle de 15 jours, vous travaillerez 4 jours en coupure (service du midi et du soir). vous interviendrez sur les autres jours en Après-midi.

Vous travaillez un week-end sur 2.

60 couverts environ par service.

Vous possédez impérativement des connaissances en normes HACCP et en textures modifiées.

Vous interviendrez en remplacement d’un arrêt maladie, le contrat pourra être prolongé selon la situation du titulaire.

MONSEGUR

Vous poserez des menuiseries et des volets principalement en bois.

Vous pourrez aussi poser du parquet, de l’escalier et faire de l’agencement.

Expérience exigée au moins 1 An(s)

CAP, BEP ou équivalent Menuiserie Exigé

CDI – 39h

47 – LEVIGNAC DE GUYENNE

Entreprise de charpente couverture recherche un(e) couvreur(se) charpentier(e), même non qualifié mais prêt à s’investir.

Vous interviendrez surtout sur de la rénovation de maisons, bâtiments agricoles, bâtiments communaux etc…

Vous travaillerez au sein d’une équipe de 3 personnes.

URGENT

Débutant accepté si motivé pour apprendre le métier et s’investir pleinement dans la durée.

Débutant accepté

CDI – 39h

47 – ST COLOMB DE LAUZUN

Vos missions seront les suivantes :

- Accueillir et délivrer aux clients les produits d’approvisionnement demandés conformément aux règles en vigueur dans l’entreprise

- Gérer les flux de l’entrepôt au quotidien

- Assurer le stockage en quantité et qualité

- Accueillir nos clients agriculteurs apporteurs de céréales en période de moisson

- Etablir les bons de réception et d’expédition après avoir réalisé les analyses d’échantillonnage

- Manutentionner les céréales à l’aide d’un chargeur télescopique

Connaissance du milieu agricole apprécié.

Disposant idéalement du certiphyto délivrance. A l’aise avec l’outil informatique.

Expérience exigée au moins 2 An(s)

Bac+2 ou équivalent Agriculture prod. végétale Souhaité

CDD 2 mois – 35h

BOURRAN et Sainte Bazeille

Société de transport ambulancier recherche une personne titulaire du diplôme d’état ambulancier. *** Attention, le diplôme DEA exigé*** Débutant/e accepté/e.

CDD 6 MOIS MARMANDE

VOUS SEREZ AMENE(E) A PREPARER LE MOULE, PROJETER DU GEL COAT SUR UN MOULE AINSI QU’A REALISER LA MAINTENANCE DE PREMIER NIVEAU.

HORAIRES EN JOURNEE. POSTE A POURVOIR DE SUITE PEUT CONVENIR A UNE PERSONNE AYANT DES COMPÉTENCES EN PEINTURE OU EN CARROSSERIE

CDD 6 MOIS SAMAZAN

Sous la direction du responsable de Production de l’usine, vous collaborerez aux activités de notre ligne de production en tant qu’opérateur. Vous réaliserez des opérations de production à l’aide de machines et d’outils en respectant les procédures et règles de sécurité.

Toute expérience en tant que manutentionnaire, de conduite de chariots élévateurs ou Caces 3 serait un plus.

Horaires variables 3×8 ou 5×8 selon le poste d’affectation.

Contrat initial CDD 3 mois, renouvelable 1fois, perspective de pérennisation en fonction de la consolidation de la croissance d’activité.

Plusieurs postes sont à pourvoir dès que possible.

CDD 3 MOIS/SAMAZAN

Conducteur routier / Conductrice routière en zone courte.

Départ le matin, retour le soir.

Être en possession de tous ses documents à jour (FIMO/FCO, permis EC, carte conducteur).

CDD 6 MOIS MARMANDE

EXPERIENCE EXIGEE 1 AN