Alerte Emploi : les offres du vendredi 17 novembre

EN LOT-ET-GARONNE

062GGVF – Opérateur / Opératrice sur machines à bois

NOUS RECHERCHONS POUR NOTRE CLIENT BASE A CASTELJALOUX UN OPÉRATEUR POLYVALENT.

DES NOTIONS D’OPÉRATEUR CONVENTIONNEL SERAIENT UN PLUS.

UNE FORMATION EN INTERNE EST PRÉVUE.

Un recrutement par le client est possible à l’issue de la mission.

Mission 3 mois

Débutant accepté

47 CASTELJALOUX

Nous recherchons un professionnel de la restauration pour compléter notre équipe. Un poste de cuisinier en 39h service midi et soir, plat du jour, carte de brasserie, pizza. Vous êtes motivé, autonome, détenteur du CAP cuisine et de la formation HACCP, avec trois années d’expérience le poste est pour vous.

CDI

47 CASTELJALOUX

Vous intégrez une équipe jeune et dynamique de 35 personnes, au sein d’un groupe de 350 personnes leader en fabrication de vérins hydraulique en France et à l’étranger (connaissance anglais indispensable et allemand apprécié).

Sous la responsabilité du directeur technique et commercial, vous répondez au téléphone, renseignez les clients, effectuez les devis, et définissez le produit le plus adapté au besoin du client.

Vous assurerez la relance, la prospection et la prise de commande de vos affaires.

Vous êtes autonome et rigoureux, êtes curieux d’apprendre, vous avez la fibre mécanique et savez lire un plan 2D/3D.

Des connaissances en hydraulique seront appréciées.

Bac+2 minimum

CDI 39H

47 FAUILLET

Vous êtes responsable de l’activité et de la performance du secteur Sec : épicerie salée et sucrée, liquides et DPH en étroite collaboration avec la direction.

Vous organisez le fonctionnement de votre secteur : mise en avant, suivi des promotions, animation commerciale, mise en rayon, réimplantation, accueil clients, propreté et attractivité des rayons, mise en scène, CA, marge, quotas.

Vous assurez la gestion des commandes, les réapprovisionnements automatiques et les négociations auprès des fournisseurs.

Vous managez une équipe de 6 à 7 personnes, que vous accompagnez au quotidien dans la réussite de leurs missions.

Expérience minimum 3ans (GMS)

CDI 35H

47 TONNEINS

062HJFH – Aide agricole en production fruitière

Nous recherchons 4 aides agricoles saisonniers pour ramasser des plants de fraisiers et effectuer l’ensemble des travaux d’entretien de l’exploitation et de mise en place des nouveaux plants. L’engagement est de 1 mois avec éventuellement possibilité de prolongation en fonction des besoins de l’exploitation.

Expérience souhaitée d’une première saison agricole

Saison 1mois prolongeable

47 LAFFITE SUR LOT

Au sein d’une propriété viticole de 80 hectares, vous réaliserez la taille de vignes.

D’autres travaux en verts pourront être réalisés.

La compétence conduite du tracteur serait un plus, dans le cas d’une pérennisation du poste.

Vous êtes en capacité de vous déplacer sur les parcelles.

33- ST FELIX DE FONCAUDE

CDD 4mois

35H