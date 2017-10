ALERTE EMPLOI - Les offres du vendredi 13 octobre

EN SUD GIRONDE

Vous souhaitez vous investir sur un projet à long terme ?

Vous êtes dynamique et vous connaissez les impératifs des produits frais ?

Vous souhaitez apporter vos qualités ?

Dans le cadre du changement de direction et de l’agrandissement

de l’entrepôt, la société SAINFRUIT constitue ses équipes

en créant des postes de préparateurs de commandes.

Vous serez êtes en charge de la préparation des commandes

de fruits et légumes à destination de clients professionnels de la restauration et des collectivités.

Préparation avec des bons de commandes.

***PAS DE COMMANDE VOCALE***

Les chariots seront équipés d’informatique embarquée

pour scanner les produits listés sur des écrans.

Chaque salarié est intégré dans une équipe et bénéficier

d’un suivi d’activité personnalisé grâce à son coach.

Port de charges (de 6 à 25kg, moyenne de 11kg)/

Travail en environnement frais (8 à 12 degrés)

Travail le dimanche (1 sur 4).

CACES 1 obligatoire

MAZERES

Contrat à durée déterminée 3 mois

Vous interviendrez en tant que Boulanger sur les sites de Langon et Toulenne.

Vous aurez en charge la production de toutes nos sortes de pains

en respectant les procédures internes de fabrications ainsi

que les normes de qualité demandées Vous procéderez

au nettoyage de votre poste de travail selon les règles d’hygiène et sécurité et

Vous travaillerez seul ou en équipe, 5 jours par semaine (2 jours de repos)

Vous serez rémunéré(e) sur un salaire de base auquel s’ajouteront

les heures supplémentaires, les heures de nuit, les heures de dimanche et jours fériés.

Vous pouvez nous faire parvenir votre candidature par mail

ou directement en le déposant au magasin situé 1 place Kennedy à Langon.

*********POSTE A POURVOIR IMMEDIATEMENT*********

Langon/Toulenne

CDI

39H

Pour une entreprise de terrassement, vous transporterez

des matériaux de TP ( goudrons, Terre…) de différents chantiers à Preignac.

Vous possédez impérativement la Carte FIMO ou le FCO.

Vous travaillerez de 8h/12h et de 13h/17h.

Vous aurez une prime de déplacements et de panier repas.

PREIGNAC

Contrat à durée indéterminée

EN LOT-ET-GARONNE

Nous recherchons 2 candidats pour un contrat CDD

(chantier industriel) précédé de 4 semaines

de formation comme monteur en isolation thermique industrielle

Déplacements à prévoir.

Débutant accepté

MARMANDE

Pose divers types d’isolant (laine, manchons, nappe..)

et revêtement (tôle alu, inox et pvc).

Travail manuel et physique.

Une formation en interne sera proposée pour les débutants.

Des déplacements sont à prévoir (chantiers régionaux)

avec des découchés (parfois à la semaine).

Deux postes à pourvoir.

*** FORMATION PREALABLE AU RECRUTEMENT***

Débutant accepté

Contrat à durée indéterminée

MARMANDE

Concession automobile recherche un mécanicien.

Justifiant d’une formation et d’une expérience

significative dans l’entretien et la réparation

d’automobiles, vous devez pouvoir intervenir en autonomie.

Vous êtes capable d’utiliser l’outil de diagnostic

électronique (valises et outil informatique).

Formation possible avant le recrutement selon profil.

Contrat à durée indéterminée

CAP Mécanique automobile exigé

1500.00 euros à 2200.00 euros brut mensuel

en fonction expérience/compétences

MARMANDE

Vous serez chargé(e) du réglage et de la surveillance

des machines à sertir les boîtes de conserve.

Vous maîtrisez ce type de machine.

En basse saison (octobre à mai) vous serez intégré(e)

à l’équipe de maintenance préventive.

Expérience exigée sur machine similaire

CDI

CASTELMORON SUR LOT

Nous recherchons un (une) conseiller immobilier

pour les secteurs de Tonneins, Aiguillon et Damazan

Le goût de l’effort, du challenge, l’autonomie, la rigueur,

l’organisation, la communication et un excellent relationnel

sont vos principaux atouts pour réussir à ce poste.

Profession commerciale non salariée

DAMAZAN