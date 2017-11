ALERTE EMPLOI - Les offres du vendredi 10 novembre

EN LOT-ET-GARONNE

Restaurant traditionnel recherche un(e) cuisinier/cuisinière.

Vous travaillerez en étroite collaboration avec le chef au sein

d’une équipe de 5 à 6 personnes.

Vous avez une expérience confirmée de 5 ans sur un poste similaire.

Poste à pourvoir rapidement

CDI / CAP-BEP cuisine

MARMANDE

Nous recherchons un(e) moniteur(trice) d’atelier

dans le cadre d’un remplacement (H/F).

Vous encadrerez des travailleurs en situation de handicap

et participerez à la production de l’atelier blanchisserie.

Poste urgent, à pourvoir très rapidement.

Débutant accepté

CAP, BEP ou équivalent Pas de domaine exigé

De préférence en blanchisserie

Contrat à durée déterminée 1 mois

CLAIRAC

Pour l’un de nos adhérents, nous recrutons des agents de conditionnement

et de manutention H/F. Au sein d’une structure de différentes serres agricoles,

sur plus de 4 hectares, vous aurez pour missions le conditionnement de petits

et gros fruits sur une chaîne de conditionnement.

Vous pourrez également être amené à faire un peu de récolte selon les besoins.

Selon la saison vous travaillez de 6 à 12 mois.

Vous devez tout au long de la saison, respecter et appliquer les consignes

liés aux cahiers des charges et suivre les consignes du responsable de ligne.

Expérience exigée : 6 mois

Contrat travail saisonnier 6 mois

MEILHAN-SUR-GARONNE

Les missions du mécanicien cycle sont principalement :

- d’assurer la préparation, l’entretien courant,

les révisions et les réparations des vélos,

- de monter les tricycles, vélos et triporteurs.

Considérant la polyvalence attendue à ce poste, il sera notamment amené

à monter des mini pelles mécaniques et à effectuer des travaux de peinture.

Ce poste nécessite :

- d’être en contact direct avec le client,

- des déplacements ponctuels à prévoir avec nuitées (Dordogne et Lot-et-Garonne).

De par notre statut d’Entreprise Adaptée, à profil égal, nous donnerons

la priorité aux candidatures de personnes reconnues travailleurs handicapés

et aux personnes bénéficiant d’une préconisation d’emploi en Entreprise Adaptée

(Critères : TH, avoir moins de 26 ans ou plus de 50 ans, si votre âge est situé

entre 26 et 50 ans, il convient de prétendre à l’AAH ou de ne pas avoir travaillé

12 mois sur les 18 derniers mois).

Contrat à durée indéterminée 2 ans montage ou réparation mécanique

MARMANDE

Sous la responsabilité de la Direction et du Responsable Boucherie,

vous aurez en charge le désossage, la découpe et la mise en barquette

de la viande au sein du rayon Libre-Service

CDI

TONNEINS

Nous recherchons un(e) Coiffeur/se mixte polyvalent(e) autonome.

Vos missions principales seront les suivantes :

- Accueillir le clientèle – Réaliser un diagnostic

- Effectuer des coupes hommes, femmes, enfants,

maîtriser les dégradés effilages et piquetages

- Maîtriser les techniques de mèches, balayages, colorations et mise en forme

- Exécuter les coiffages conseil en produits de revente et encaissement.

CDI

MIRAMONT-DE-GUYENNE