ALERTE EMPLOI - Les offres du mercredi 4 octobre

EN LOT-ET-GARONNE

MIRAMONT DE GUYENNE

Cabinet d’expertise comptable à taille humaine recherche

un gestionnaire de paie H/F. Vous prendrez en charge

le portefeuille de paie dans un environnement multi

conventionnel, composé de 70 dossiers environ représentant

en moyenne 300 paies. Vous avez pour mission la collecte

des éléments de paie, l’élaboration des bulletins de paie,

des déclarations sociales ainsi que le conseil auprès

de nos clients, au sein d’une équipe multi-cabinet.

Vous assurerez également le suivi administratif relatif

à la gestion des salariés de l’entrée du salarié à sa sortie

de l’entreprise (DPAE, Contrat de travail, formalités diverses …).

Vous assurez un rôle majeur dans cette relation de conseil

auprès de notre clientèle, où votre disponibilité,

votre écoute et votre sens de la relation relaient

votre technicité pour conduite une relation de qualité.

Rigueur, esprit d’équipe et sens des responsabilités

sont les atouts indispensables pour cette fonction.

Contrat à durée indéterminée

39H Horaires normaux

Salaire : Annuel de 22000 euros à 26000 euros sur 13 mois

Sous l’autorité du Responsable R&D et Qualité,

vous participez activement à la conduite de la politique

Qualité validée par la direction générale.

Personne de terrain, vous êtes un acteur important

du développement de la Qualité auprès des services

de production et des services annexes.

Vos missions principales seront les suivantes :

- Analyse de la non qualité usine sur les différentes

gammes de produits fabriqués et gestion de l’aspect

documentaire du système qualité usine.

- La gestion et l’analyse de l’information ainsi que

l’exploitation et la mise en forme des données qualité

seront de votre ressort.

- Mission d’audits de contrôle sur les matières premières,

les instruments de mesure / de contrôle, les produits

en cours de fabrication ou finis et sur les process.

- Animation de réunions d’amélioration continue

sur les problématiques identifiées.

- Participation à l’industrialisation, au développement

et à l’optimisation de procédés de fabrication nouveaux ou existants.

Bac+2 et expérience exigés dans le domaine de la qualité

47 TONNEINS

Pour le marché couvert de Libourne, le mardi, vendredi,

samedi et dimanche, nous recherchons un livreur/vendeur (H/F).

Vos principales missions sont :

- Chargement du matériel + marchandises à l’entreprise (Marmande)

- Livraison sur le marché couvert de Libourne

- Aide à la vente sur place

- Retour + déchargement de la marchandise à l’entreprise (Marmande)

CDI 35H

47 – MARMANDE

Suite à un surcroît d’activité, nous recherchons pour notre client basé

sur Tonneins un charpentier expérimenté pour une mission

de longue durée. Vous avez une première expérience

en charpente bois et souhaitez vous investir durablement

au sein d’une équipe et d’une entreprise.

Mission 8 mois

TONNEINS

EN SUD GIRONDE

Au sein d’une exploitation viticole, vous réaliserez

tous les travaux manuels et mécaniques dans la vigne.

Vous assurerez également le travail de chai.

Vous possédez la connaissance des machines agricoles,

de la physiologie de la vigne et vous avez de l’expérience

dans la conduite de tracteur.

Vous êtes volontaire et vous avez le sens du travail en équipe.

Vous bénéficierez de différentes primes indexées

sur l’assiduité et la qualité du travail fourni.

*** poste à pourvoir immédiatement***

CDI

Salaire négociable selon profil

TARGON

Sous la responsabilité du responsable commercial,

vous assurerez la commercialisation des produits proposés

à la vente en application des accords conclus avec les clients

qui lui sont affectés dans le cadre des objectifs et des procédures

définis par la Direction commerciale.

Dans le cadre du développement de l’activité restauration commerciale :

- Gestion du portefeuille client : s’adapter aux besoins clients,

gestion administrative liée à la vente …

- Avoir une écoute active permanente avec son client.

- Répondre à sa demande.

- Être force de proposition sur opportunités, nouveaux produits …

- Négocier les prix, les quantités, les conditions de livraisons et autres services.

- Conclure la vente.

- Saisir la commande

- Régler les litiges éventuels.

- Gestion des avoirs

Vous serez également en relation de collaboration

avec les achats, l’entrepôt, le transport, la comptabilité.

LANGON

Dans le cadre d’une FORMATION rémunérée par Pôle Emploi

(préparation Opérationnelle Collective à l’Emploi)

et financée par le FAFSEA, vous préparerez la formation

d’Agent Paysagiste du 13 novembre 2017 au 14 février 2018

soit 399 heures.

266 heures en centre de formation et 133 heures en entreprises (stages).

Restauration possible à la MFR

***Des aides financières peuvent être allouées

selon votre situation et les critères en vigueur***

Travaux d’entretien de l’espace paysager :

- Taille des végétaux ornementaux

- Gestion des espaces enherbés

- Maîtrise des plantes adventices dans un espace paysager

Travaux de création paysagère :

- Les travaux de plantations

- Installation des végétaux herbacés

CERTIPHYTO et initiation à la conduite d’engin

de terrassement MINI PELLE.

LA SAUVE

Au sein d’une entreprise horticole, vous aurez en charge

le chargement, la livraison et le déchargement chez les clients.

dans le grand sud ouest nouvelle Aquitaine

***FIMO + permis C exigés***

CDD du 10.10.2017 au 30.10.2017

Un prestataire viticole recherche 30 coupeurs pour vendanger du raisins rouge.

Le lieu de rendez vous est prévu au 25 rue des frères Blancard

à Langon, à 6h 45, le transport sur le lieu de travail est assuré

par l’entreprise et le matériel est fourni.

*** Postes à pourvoir au 28 septembre 2017***

Contrat prolongé en cas de besoin du prestataire.

33 – Environs de Langon

LA REOLE

Contrat à durée indéterminée