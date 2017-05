ALERTE EMPLOI - Les offres du mercredi 31 mai

EN SUD GIRONDE

LANDERROUAT

10 postes

BLASIMON

1 poste

BOMMES

3 postes

MONPRIMBLANC et SAUTERNES

SEMENS

4 postes

RIONS

4 postes

STE CROIX DU MONT

4 postes

CADILLAC

1 poste

TOULENNE

1 poste

MOURENS/ CADILLAC

2 postes

STE CROIX DU MONT

2 postes

CAPIAN / LANGOIRAN

2 postes

ST MAIXANT

2 postes

Dans le cadre d’un remplacement de congé maladie,

Vous serez chargé(e)de :

- Accompagner la réalisation des actes d’hygiène de vie

d’une personne en perte d’autonomie.

- Concevoir des repas spécifiques.

- Accompagner une personne dans la prise de son repas.

- Accompagner une personne dans ses sorties en toute sécurité.

- Accompagner une personne dans la réalisation des tâches quotidiennes.

- Entretenir les espaces.

- Effectuer les courses.

- Effectuer des tâches administratives simples.

- Préparer des repas simples.

Diplôme ou expérience exigée

Contrat à terme imprécis et durée hebdomadaire modifiable

si complément d’activité

***Recrutement urgent*****

33 – PODENSAC et ALENTOURS.

Contrat à durée déterminée 2 mois

Sur des chantiers situés en Gironde, vous posez

et fixez les revêtements sur sols.

Vous travaillez dans le respect des règles et consignes de sécurité.

Vous maîtrisez toutes les étapes de la pose de revêtement sur sols

**** Véhicule d’entreprise fourni et frais annexes de déplacement

pris en charge par la société *****

BEGUEY

Contrat à durée indéterminée

POSTE A POURVOIR IMMEDIATEMENT

Nous recherchons un technicien courant faible (H/F)

de formation type BTS électrotechnique ou équivalent courant faible.

Avec une expérience dans un ou plusieurs de nos secteurs d’activité.

SEMAS SECURITE est une société créée en 1998 avec pour vocation

de représenter les intérêts commerciaux et techniques de grands

fabricants de matériels de sécurité électronique visant à protéger

les personnes et les biens (détection incendie, appel malade, interphonie,

contrôle d’accès…).

Ce poste est proposé en CDD mais évolutif,

salaire entre 1500 et 2000€ brut par mois pour 35h+ heures sup

+ frais de déplacement.

AGEN

Contrat à durée indéterminée

Vous réalisez tous les travaux en vert: relevage, sécaillage, épamprage…

4 postes sont à pourvoir immédiatement.

Ces contrats pourront être prolongés selon les prestations à réaliser.

Postes ni logés, ni nourris.

***Postes à pourvoir de suite***

33 – SEMENS

Contrat travail saisonnier 7 jours

Vos missions seront les suivantes :

- Accueillir et conseiller la clientèle,

- Procéder aux encaissements et à l’emballage des produits

- Fidéliser la clientèle

Vous maîtrisez impérativement l’outil informatique et la mise en vitrine.

Une première expérience en vente est exigée.

LANGON

Contrat à durée déterminée 3 mois

Aide aux travaux viticoles : épamprage, levage …

BOMMES

Contrat travail saisonnier 1 mois