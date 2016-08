ALERTE EMPLOI - Les offres du mercredi 31 août, en Lot-et-Garonne et en Sud Gironde

EN LOT-ET-GARONNE

La Maison Familiale Rurale de Ste Bazeille recherche un moniteur/monitrice

au sens de la convention collective des MFR, pour un remplacement

de 14 semaines réparties dans l’année scolaire (septembre 2016 à juin 2017).

Cette personne interviendra auprès de classes de 4ème 3ème de l’enseignement

agricole et de de Bac professionnel Aménagements Paysagers.

CDD 10 MOIS

SAINTE-BAZEILLE

Votre mission principale sera de faire du placo et des joints.

Vous avez envie de vous investir dans une petite entreprise

artisanale et avez des prédispositions pour les métiers manuels et le bâtiment.

Vous serez formé en interne si vous n’avez pas d’expérience dans le métier.

chantiers sur les départements : 33, 40 et 47

CDD 6 MOIS

MARMANDE

Nous recherchons un chef de ligne de production d’assemblage

de modules bois (H/F)

Vos missions seront les suivantes :

- Enregistrer et valider et anticiper les absences de personnel

- Veiller à la répartition du personnel sur les différents postes

- Organiser le travail de la ligne de production

- Favoriser et travailler la polyvalence des différents postes

- Former les nouveaux arrivants et organiser la formation

- Être un référent support pour les opérateurs

- Faire la liaison entre les différents opérateurs et services support

- Être source de proposition

- Être garant de la qualité du produit fini

- Faire appliquer les procédures de fabrication

- Veiller au respect des consignes de sécurité sur les postes

- Savoir rendre compte de l’état d’avancement de la production

à son supérieur hiérarchique

CDI

FAUILLET

Nous recherchons un opérateur d’expédition

Vos missions seront les suivantes :

- Édition du planning de préparation du produit

- Accueillir le transporteur

- Édition des documents de transport

- Anticiper en collaboration avec les équipes de production

les modifications sur produits finis

- Gérer les ordres de fabrication des produits à modifier

- Assurer la gestion du stock

- Veiller à la qualité du produit avant départ, c’est à dire à la conformité

de la commande en fonction de la demande client

- Être en capacité d’intervenir sur le produit

CDI

FAUILLET

EN SUD GIRONDE

Dans le cadre de l’ouverture d’un restaurant,

vous êtes en charge de la préparation des plats en cuisine,

de l’élaboration des menus et de la carte, du suivi des stocks

et de la préparation des commandes , de l’entretien du poste

de travail et des locaux affectés à la cuisine.

Vous êtes en capacité d’effectuer des calculs de ratios,

d’être en contact avec les fournisseurs.

Vous devrez être force de proposition dans le développement

du restaurant et en capacité d’accompagner un apprenti.

Vous maîtrisez les règles d’hygiène HACCP.

Vous avez impérativement une expérience professionnelle

et un CAP/BEP en cuisine.

***URGENT***

Contrat à durée indéterminée

GIRONDE-SUR-DROPT

Domaine d’activité de l’entreprise : traitement toiture, des charpentes

(préventifs curatifs), l’isolation des combles et home staging extérieur.

Sous la responsabilité du Chef d’entreprise, vous gérerez :

- La prospection, la constitution du fichier clients, l’organisation des visites

- la prise de rendez-vous

- Vous ferez du porte à porte

- Vous ferez du diagnostic, du conseil pour finaliser des ventes.

Vous travaillerez du lundi au samedi avec une réunion hebdomadaire.

Vous interviendrez en Gironde, en Dordogne et en Lot et Garonne.

Contrat à durée indéterminée

Débutant accepté – si diplômé en vente/commerce

Bac+2 ou équivalent Commerce exigé

Au sein d’une société prestataire de services dans le mouvement de réservoirs GPL,

vous assurez le transport et la mise en place de réservoirs GPL en clientèle.

***** Vous possédez impérativement le permis poids lourds, la FIMO et FCO à jour *****

L’ADR, le CACES grue, ainsi que des connaissances en BTP et/ou

en transport chantier seront appréciées.

Une formation en interne est envisageable.

Contrat à durée indéterminée

Débutant accepté

Permis C Poids lourd exigé

TOULENNE