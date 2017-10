ALERTE EMPLOI - Les offres du mardi 24 octobre

EN LOT-ET-GARONNE

Vous effectuez les soins et les traitements capillaires.

Vous conseillez les clients sur les choix de coupe de cheveux.

Vous réalisez les coiffures et vendez des produits.

Le cas échéant possibilité de contrat de professionnalisation

pour préparer le brevet professionnel coiffure.

MIRAMONT DE GUYENNE

Contrat à durée indéterminée

Débutant accepté

CAP, BEP ou équivalent Coiffure exigé

Nous recherchons un professionnel de la restauration

pour tenir le poste de service dans notre établissement; bar, brasserie.

Vous êtes autonome, sérieux et dynamique, vous devrez assurer

le service en restauration, au bar et l’entretien des locaux pour la fermeture.

Possibilité de prolongation du CDD en CDI.

CASTELJALOUX

Contrat à durée déterminée 3 mois

3 ans

CAP, BEP ou équivalent Hôtellerie restauration exigé

Vous participerez à la commercialisation de Véhicules neufs et d’occasion.

Vous accueillerez et recevrez les clients en concession.

Vous présenterez et valoriserez les véhicules.

Un intérêt prononcé pour l’automobile et des connaissances suffisantes

dans ce domaine (motorisations, technologies) sont nécessaires.

Au-delà de cet aspect purement commercial indispensable,

vous devez également être en mesure d’assurer la partie administrative

(création et suivi des dossiers, propositions financières, gestion

des rendez-vous, etc.) et une très bonne maîtrise des outils bureautiques

et informatiques est nécessaire. Vous devrez notamment être à l’aise

pour utiliser Internet dans le cadre de vos fonctions.

Une formation préalable aux logiciels spécifiques et à la prise

en main du poste pourra être mise en œuvre en amont du recrutement.

CDI 35H (du mardi au samedi)

MARMANDE

Vous serez chargé de développer et d’assurer la vente de pièces

de rechange et d’accessoires poids lourds ainsi que de produits

et de services auprès de nos clients transporteurs.

_ Prospection et fidélisation de la clientèle

_ Assurer le suivi des commandes et des livraisons

_ Vendre des solutions adaptées aux besoins de vos différents interlocuteurs

_ Mettre en place une organisation et un pilotage adapté de votre business

_ Être un référent pour le magasin et l’atelier

De formation commerciale vous êtes une personne de terrain

et avez idéalement une expérience dans le domaine de la pièces

de rechange mécanique (auto, PL, BTP, Marine, Engins de manutention, etc.)

Véhicule utilitaire, téléphone portable et iPad fournis.

Expérience exigée

CDI 40h

MARMANDE

Vous assurez le façonnage, le pétrissage et la cuisson du pain.

Vous travaillez du lundi au samedi 4h30 à 11h ou de 6h à 14h

ou de 14h à 20h30 en roulement à définir selon planning.

CDI 35H

Débutant accepté si CAP Boulanger

MARMANDE

EN SUD GIRONDE

Au sein d’une exploitation viticole, vous réaliserez différentes missions :

- Effectuer l’ensemble des travaux manuels et mécaniques de la vigne

(travail du sol, taille, rognage, complantation, entretien du palissage …)

- Réaliser de manière autonome le réglage des outils

- Effectuer la conduite et l’entretien courant des tracteurs

(vous assurez vous-même leur réglage),

Vous êtes autonome, rigoureux, vous aimez prendre des d’initiatives

et possédez le sens du travail en équipe. Vous gérerez un employé.

Vous serez autonome dans le chai pour mise en bouteilles et vinification.

Vous avez envie de progresser et d’avoir des responsabilités.

PODENSAC

CDI

2 ans d’expérience exigée

1800 euros Brut

Vous interviendrez dans un premier temps en qualité de manœuvre

en bâtiment, puis, selon votre profil, vous pourrez progresser au sein de l’entreprise.

Vous devez faire preuve d’initiative, de polyvalence et savoir travailler en équipe,

Vous avez comme objectif le travail bien fait et la satisfaction clientèle.

Vous interviendrez sur de nombreuses actions : pose de pieuvre électrique,

petite maçonnerie, plaquiste, couverture et charpente.

Une première expérience en bâtiment est souhaitée mais pas exigée.

NOAILLAN

Contrat à durée déterminée 4 mois

35H Horaires normaux

Débutant accepté

Permis B – Véhicule léger souhaité

Vous interviendrez en qualité de plaquiste.

Vous êtes expérimenté(e) :

Vous savez prendre des initiatives, travailler seul(e) et proprement.

Le permis de conduire est nécessaire.

****** RECRUTEMENT URGENT *******

RIONS

Contrat à durée indéterminée

35H Horaires normaux

Expérience exigée de 5 ans

Permis B – Véhicule léger exigé

Au sein d’une entreprise de fabrication de postes à souder,

vous gérerez une mission de SAV pour réparer les postes à souder.

Vous connaissez la technologie Inverter.

Vous travaillerez du Lundi au jeudi de 7h30-12h30/13h-16h

et le vendredi de 7h30-12h30/13h-15h.

Le contrat pourra être pérennisé.

PREIGNAC Contrat à durée déterminée 3 mois

39H Horaires normaux

Débutant accepté

CAP, BEP ou équivalent Electrotechnique

Cette formation est indispensable