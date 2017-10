ALERTE EMPLOI / Les offres du mercredi 25 octobre

EN LOT-ET-GARONNE

Deux postes à pourvoir, l’un pour un titulaire du CACES R372-M catégorie 1

et l’autre pour un titulaire du CACES R372-M catégorie 2.

Débutant accepté si formé à la conduite d’engins et en possession

du CACES adhoc.

CDI 35H

MARMANDE

Entreprise artisanale rurale recherche un chef de production de charcuterie (H/F).

Vous gérez l’organisation de la production et le management d’une équipe

de 8 à 12 personnes. Vous travaillez sous le contrôle du responsable de l’exploitation.

La connaissance du produit n’est pas indispensable.

Quelques rares déplacements sont à prévoir sur le site de Plaisance (24 Dordogne).

Vous maitrisez Excel.

CDI 35H (sur 4 jours et demi)

Bac+2 (filière agricole ou agro-alimentaire) Débutant accepté

BRUGNAC

Nous recherchons pour notre client

un chauffeur SPL au départ de Bouglon

Pas de découché.

Salaire évolutif. Panier 13.40€

Mission de 4 à 6 mois

Mission 3 mois

Débutant accepté su permis EC+ FIMO et carte conducteur à jour

BOUGLON

Vous serez chargé de développer et d’assurer la vente de pièces de rechange

et d’accessoires poids lourds ainsi que de produits et de services

auprès de nos clients transporteurs.

_ Prospection et fidélisation de la clientèle

_ Assurer le suivi des commandes et des livraisons

_ Vendre des solutions adaptées aux besoins de vos différents interlocuteurs

_ Mettre en place une organisation et un pilotage adapté de votre business

_ Être un référent pour le magasin et l’atelier

De formation commerciale vous êtes une personne de terrain et avez idéalement

une expérience dans le domaine de la pièces de rechange mécanique

(auto, PL, BTP, Marine, Engins de manutention, etc.)

Véhicule utilitaire, téléphone portable et iPad fournis.

CDI Temps plein

MARMANDE

Vous participerez à la commercialisation de Véhicules neufs et d’occasion.

Vous accueillerez et recevrez les clients en concession. Vous présenterez et

valoriserez les véhicules. Un intérêt prononcé pour l’automobile et des connaissances

suffisantes dans ce domaine (motorisations, technologies) sont nécessaires.

Au-delà de cet aspect purement commercial indispensable, vous devez également

être en mesure d’assurer la partie administrative (création et suivi des dossiers,

propositions financières, gestion des rendez-vous, etc.) et une très bonne maîtrise

des outils bureautiques et informatiques est nécessaire. Vous devrez notamment

être à l’aise pour utiliser Internet dans le cadre de vos fonctions.

Une formation préalable aux logiciels spécifiques et à la prise en main du poste

pourra être mise en œuvre en amont du recrutement.

CDI 35H

MARMANDE