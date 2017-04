ALERTE EMPLOI: les offres du mercredi 19 avril 2017

Recherche un/e conducteur/rice de machine en Industrie agro-alimentaire.

Vous serez garant des process de fabrication en vigueur, et de la qualité des produits finis.

A ce titre, vous assurerez ;

- l’approvisionnement de l’outil de production

- le réglage des machines

- le suivi et contrôle de la production

- la maintenance de 1er niveau

Contrat à durée déterminée – 6 Mois – 35h/hebdo

Virazeil

Vous assurez le bon fonctionnement des machines, vous aurez à conditionner les légumes dans des conserves et enregistrez des documents de traçabilité.

** Recrutement par le biais d’exercices de détections d’habiletés (respect des normes et des consignes, contrôle visuel, maintenir son attention dans la durée, contrôle qualité, manipuler des objets/exécuter des gestes avec dextérité et capacité à travailler en équipe).**

Contrat travail saisonnier – 5 Mois – 35h/hebdo en 4×8

47 – CASTELMORON SUR LOT

Entreprise, fabricant des pièces en inox pour l’agroalimentaire, recherche un(e) tourneur fraiseur expérimenté(e) et autonome. Il s’agit du tournage fraisage conventionnel.

CDI CASTELMORON SUR LOT

Expérience exigée de 3 ans minimum

053HPXX – CHAUFFEUR SUPER LOURD

Vous ferez des déplacements journaliers et locaux. Poste à prendre de suite. Vous avez la FIMO ou la FCO à jour

CDD 5 MOIS A MARMANDE

Vous êtes issu/e d’un parcours outilleur, vous avez un intérêt pour la mécanique et vous aimez le travail minutieux, dans ce cas le poste est fait pour vous. Vous devez être capable de : – Programmer sur machines outils (CN) et à l’aide de logiciel de FAO (Hypermill). – Dessiner sur logiciel de CAO (Solidworks) – Comprendre et savoir lire les plans de fabrication des outillages – Utiliser diverses machines du parc (électroérosion enfonçage, fraiseuse CN, rectifieuse, etc.) Vous êtes garant que l’outillage réalisé répond aux critères de conformité de la pièce, selon ce qui est défini dans le dossier outillage Savoir être: – Rigueur et autonomie – Etre bon communicant – Savoir travailler en équipe – Être minutieux dans son travail – Esprit d’analyse et de méthode

CDI MIRAMONT DE GUYENNE

Au sein d’une exploitation viticole de 8 hectares, vous effectuez le secaillage pour une durée de 1 à 2 semaines.

1 poste à pourvoir.

***** recrutement immédiat*****

BARSAC

Contrat travail saisonnier – 15 Jour(s)

35H Horaires normaux

Débutant accepté

Vous aurez en charge la confection des plats du jour, des légumes du jour et des sauces. Vous gérez également le service des clients (cuisine ouverte).

L’établissement est ouvert 7/7 jours avec des services midi et/ou soir (max 22h), en coupure ou continu selon planning et un week-end sur deux.

Vous devez impérativement justifier d’une expérience en restaurant traditionnelle d’1 an minimum. ***2 postes à pourvoir immédiatement ***

LANGON

Contrat à durée indéterminée

35H Horaires normaux

Expérience exigée de 2 An(s)

CAP, BEP cuisine ou équivalent Souhaité

Vous interviendrez en qualité de Négociateur / Négociatrice en immobilier pour un constructeur de maison individuelle.

Rattaché(e) au responsable d’agence, vous commercialisez les projets de construction auprès d’une clientèle de particuliers. Vous conseillez et accompagnez nos clients dans les différentes étapes de leur projet.

Vos missions : – Prospection physique et téléphonique – RDV physique en agence et en extérieur – Prospection foncière – Négociation – Accompagnement pour les financements – Conclure la vente

Votre rémunération sera composée d’un fixe, de commissions et d’indemnité de frais de déplacement.

Une action de formation en interne pourra être envisagée si vous ne possédez pas l’ensemble des compétences demandées.

LANGON

Contrat à durée indéterminée

35H Horaires normaux

Expérience exigée de 1 An(s)

Permis B Exigé

Vous interviendrez en qualité de Magasinier / Magasinière pour une entreprise qui vend des matériaux de construction.

Vous pourrez de façon ponctuelle livrer les matériaux.

Vous devez impérativement être titulaire du caces 3.

Idéalement vous possédez le permis C et la Caces grue auxiliaire.

BAZAS

Contrat à durée indéterminée

35H Horaires normaux

Expérience exigée de 1 An(s)

Vous interviendrez en qualité de Commercial / Commerciale (B to B) pour une entreprise qui vend des matériaux de construction.

Vos missions : – Gérer la clientèle existante – Prospecter de nouveaux clients sur une zone de 60 km autour de Bazas.

Vous devez avoir une bonne connaissance du tissu économique girondin et landais.

Votre rémunération se compose d’un fixe, de commissions et de primes. Vous aurez un véhicule et un téléphone de fonction.

BAZAS

Contrat à durée indéterminée

35H Horaires normaux

Expérience exigée de 1 An(s)