ALERTE EMPLOI - Les offres du mercredi 18 octobre

EN LOT-ET-GARONNE

Vous allez récupérer la marchandise dans le 24 (carcasses de porcs).

Vous livrez chez les clients situés dans le 47 et le 33.

Vous faites les chargements et les déchargements.

Une fois par semaine vous conduisez une bétaillère

pour amener les cochons à l’abattoir.

Possibilité à moyen terme d’augmenter le temps de travail

sur l’exploitation agricole (conduite de tracteur….)

25 H/HEBDO

PERMIS C ET FIMO OBLIGATOIRES

DEBUTANT ACCEPTE

Directement rattaché au responsable production,

vous intègrerez une équipe de 4 personnes

Vos missions :

- Préparation des pièces avant peinture par dégraissage,

masticage le cas échéant et ponçage

- Lavage et rinçage par nettoyeur haute pression

– Protection par masquage de certaines parties du véhicule

contre les spays de peinture

– Préparer les teintes selon les références clients en quantité adaptée

- Appliquer la peinture au pistolet en cabine – Etuver, décacher le véhicule

– Entretenir et nettoyer son poste de travail ainsi que ses outils

– Gérer les stocks liés à l’activité en quantité suffisante :

peinture, bases, concentrés, diluants, consommables, etc

Expérience exigée

CDI TONNEINS

Recherchons charpentiers pour travail en atelier à Tonneins

et/ou déplacements sur Aquitaine.

CDD 6 mois

TONNEINS

Débutant accepté

Recherchons menuisier/menuisière bois et charpente

pour travail en atelier à Tonneins et/ou déplacements sur Aquitaine.

CDD pouvant ouvrier sur CDI. Conditions à voir selon compétences.

CDD 6 MOIS

Débutant accepté

TONNEINS

Diagnostic et réparation. Vous devez faire preuve de polyvalence,

intervenir sur tous les champs et être capable de travailler seul

en autonomie (organisation et hiérarchisation de vos tâches,

gestion de votre temps d’intervention).

L’expérience est impérative, pas le diplôme.

Pour postuler, vous pouvez téléphoner directement à l’employeur

au 0553931018 ou envoyer votre CV par mail à l’adresse suivante :

pdv03569.celad@orange.fr

CDI A MIRAMONT DE GUYENNE

Impérativement titulaire du certificat de formation professionnel

et de l’agrément professionnel, vous assurerez les visites de contrôle

technique des véhicules. Le poste est accessible à mi-temps

ou temps plein selon vos disponibilités.

CDI MIRAMONT DE GUYENNE