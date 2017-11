ALERTE EMPLOI - Les offres du mercredi 15 novembre

EN SUD GIRONDE

Au sein d’une exploitation viticole, vous réaliserez différentes missions :

- Effectuer l’ensemble des travaux manuels et mécaniques de la vigne

(travail du sol, taille, rognage, complantation, entretien du palissage …)

- Réaliser de manière autonome le réglage des outils

- Effectuer la conduite et l’entretien courant des tracteurs

(vous assurez vous-même leur réglage),

Vous êtes autonome, rigoureux(e), vous aimez prendre des d’initiatives

et possédez le sens du travail en équipe. Vous gérerez un employé.

Vous serez autonome dans le chai pour la mise en bouteilles et la vinification.

Vous souhaitez progresser et avoir des responsabilités.

Contrat à durée indéterminée

Mensuel de 1800.00 à 1850.00 euros

Expérience 2 ans

PODENSAC

EN LOT-ET-GARONNE

Au sein de l’équipe commerciale, vous proposez et commercialisez

des adoucisseurs d’eau et systèmes de filtrage auprès d’une clientèle

de particuliers, dans le but de développer le chiffre d’affaires.

Personne de terrain, vous êtes dynamique et vous avez le goût

du challenge. Vous êtes doté(e) d’un bon relationnel, d’une bonne

capacité d’écoute et êtes animé(e) par la culture du résultat.

Vous bénéficierez d’une formation à nos méthodes de vente

et nous accompagnerons votre progression afin de développer

votre potentiel. Nous vous offrirons la possibilité d’évoluer.

Vous vous identifierez aux valeurs de notre société qui sont

le sens du Service, l’Engagement et l’Humain. Plus que votre

formation ou votre expérience, ce sont vos qualités

professionnelles, votre personnalité et votre implication

qui seront vos atouts. Fixe+Variable+Véhicule+Ipad+Smartphone

MARMANDAIS

Vous préparerez le Bac Pro PLP (pilote de ligne de production)

en contrat d’apprentissage en 1 ou 2 ans selon votre profil.

Intégré(e) à l’équipe production, vous assurez sous l’autorité

d’un chef d’équipe la conduite d’une ligne de production automatisée

(approvisionnement, maintenance de 1er niveau, réglage machine,

contrôle qualité ). Dans le cadre du contrat d’apprentissage,

vous alternez des périodes en centre de formation et en entreprise.

Lieu de formation : Eysines (Possibilités d’Internat)

Avoir entre 18 et 31 ans, avoir un diplôme de niveau 5 ou avoir suivi

une classe de première pour une formation sur 24 mois ou être titulaire

d’un BAC Technique, Professionnel ou général pour une formation sur 12 mois

CONTRAT APPRENTISSAGE DEUX ANS

VIRAZEIL

Recherche une personne pour du transport scolaire

sur le secteur de Marmande => Casteljaloux.

Emploi à temps partiel, avec coupure.

1 ou 2 postes à pourvoir.

CDI

Vous êtes esthéticien (ne) de formation, vous avez une expérience

dans le poste d’au moins 2 ans, alors rejoignez-nous !

Votre mission : – les soins visage et corps (Cellu M6)

– les épilations

- l’accueil et le conseil clientèle en parfumerie

Poste urgent à pourvoir très rapidement.

Contrat à durée déterminée 6 mois

30H Horaires normaux

Salaire : Horaire de 9.76 euros sur 12 mois

Expérience 2 ans

TONNEINS

DURAS

Actualisé le 14 novembre 2017 – offre n° 063HKCQ

Déploiement réseaux cuivre et fibre sur 47,33 et 24;

Vous: Prenez connaissance, des dossiers de projet d’aménagement

de réseau. Prenez en charge la totalité des actions nécessaires

à leur réalisation : études, négociation, propositions techniques

et économiques, coordination et suivi des travaux.

Contrôlez le bon déroulement des dossiers en cours.

Allez sur place pour vérifier l’état et la présence de l’existant:

poteau, chambre, fourreau disponible.

Étudiez différents scénario et négociez, avec les prestataires,

les solutions techno-économiques dans une recherche d’optimisation

pour l’entreprise. Suivez l’avancement technique et économique

du chantier Rédigez les comptes rendus de visite et réalisez

la réception des travaux et faites le bilan des chantiers :

respect des coûts, qualité de la doc remise.

Assurez le respect du plan de prévention des risques,

du process de production et des engagements de chaque chantier

Garantissez la MAJ des bases de données documentaire

Contrat à durée indéterminée

35H Horaires normaux

Salaire : Mensuel de 1481.00 Euros à 1600.00 euros sur 12 mois

Contrat à durée indéterminée

35H Horaires variables

Salaire : Mensuel de 1480.30 Euros sur 12 mois

Primes

Véhicule

Déplacements : Quotidiens Départemental

Débutant accepté

PARCAY MESLAY