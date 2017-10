ALERTE EMPLOI - Les offres du mercredi 11 octobre

EN SUD GIRONDE

Poseur/se gouttières aluminium laquées

Dans le cadre de notre accroissement d’activité

dans le domaine du bâtiment, et plus précisément dans la

pose de gouttières aluminium laquées, nous recherchons

2 personnes ayant le sens du travail bien fait et n’ayant

pas de problème avec le travail en hauteur.

Pas de découchés à prévoir / Déplacements à la journée.

Ce contrat est potentiellement renouvelable et pérennisable.

Ces postes sont à pourvoir immédiatement.

Contrat à durée déterminée 3 mois – 35h

Débutant accepté

B – Véhicule léger Exigé

EN LOT-ET-GARONNE

Restaurant traditionnel recherche un(e) serveur/serveuse de restaurant.

Vous travaillerez en étroite collaboration avec le chef de rang au sein

d’une équipe de 5 à 6 personnes.

Vous avez une expérience confirmée de 2 ans sur un poste similaire.

Poste à pourvoir rapidement

Cdi / Marmande / Exp exigée 2 ans

Restaurant traditionnel recherche un(e) cuisinier expérimenté (H/F),

vous travaillerez en totale autonomie sur votre poste.

Vous serez amené à travailler sur un roulement de 6 jours par semaine

en coupure (sauf le dimanche), avec 3 soirs de libre dans la semaine.

Poste à pourvoir de suite.

Expérience exigée 3 ans

CDD TONNEINS

L’atelier central de rénovation a pour mission d’assurer la maintenance

et le reconditionnement du parc machines. Il se compose d’une équipe

de 20 personnes divisés en 3 pôles (chaudronnerie, peinture et mécanique).

Nous recherchons, un Technicien de maintenance H/F qui sera rattaché(e)

au chef d’atelier vous intégrez une équipe technique et serez en charge

du reconditionnement des machines qui arrivent de nos différents

sites en France. Le but étant de les mettre à disposition

du service commercial dans les meilleurs délais.

Après diagnostic de la panne, vous intervenez et remettez

en état par échange ou par réparation de pièces,

les organes, les équipements ou les éléments défectueux,

en respectant les normes de sécurité.

De formation BEP à BTS Maintenance des matériels TP, agricoles,

Maintenance équipements industriels, Mécanique automobile,

électromécanicien ou équivalent. Vous êtes le profil que nous recherchons!

CDI TONNEINS

Nous recrutons pour un groupe français leader

dans la livraison à domicile de produits surgelés

des TELECONSEILLERS H/F au sein d’une équipe de 8 personnes.

Après une formation à la relation client et aux produits,

vous aurez à promouvoir des offres promotionnelles auprès de particuliers.

Profil : Capacité d’écoute et de conseil / Esprit Commercial

Horaires 35h: Lund/Mar : 12h00/20h00 – Merc/Jeud /Vend : 08h30/16h30

Possibilité 25h/28h : Lund : 15h45/20h00 –

Mard : 12h/20h00 – Merc/Jeud : 08h30/16h30

ou Mard : 12h/20h00 – Merc/Jeud : 08h30/16h30 – Vend : 08h30/13h15

47 – MARMANDE

Contrat à durée indéterminée

Débutant accepté

Happy job recherche pour son client un(e) dépanneur

d’appareils électroménagers. vous serez amené à travailler

au sein d’une entreprise afin d’effectuer les réparations

et l’entretien des appareils électroménagers,

l’accueil des clients et l’entretien du magasin.

contrat 20 heures par semaine du lundi au vendredi de 14h00 à 18h00

TONNEINS

Travail intérimaire 3 mois

Expérience exigée au moins 3 ans