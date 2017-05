Alerte Emploi : les offres du mardi 9 mai

Vous assurerez la fonction de second de cuisine auprès de l’équipe en place. Vous appréciez le travail en équipe.

Vous intervenez pour les services du midi et du soir, 200 couverts en restauration traditionnelle.

2 jours de repos par semaine, travail en roulement avec coupure.

Le restaurant est situé près de Langon en Sud Gironde.

****RECRUTEMENT URGENT****

CASTETS EN DORTHE

Contrat à durée indéterminée

39H Travail en équipe

Expérience exigée de 1 An(s)

CAP, BEP Cuisine Exigé

Vous interviendrez en qualité de Serveur / Serveuse en restaurant traditionnel.

Vous assurez le service en salle midi et soir pour 200 couverts environ, ainsi que le dressage des tables.

Travail en coupure avec 2 jours de repos par semaine par roulement en équipe.

*****Prise de poste immédiate *****

CASTETS EN DORTHE

Contrat à durée indéterminée

39H Travail samedi et dimanche

Expérience exigée de 6 Mois – dans le même type de poste(saison)

CAP, BEP Service salle Exigé

Vous effectuerez la mécanique générale automobile toutes marques: montage de pneus, freinage, vidange, distribution.

Vous devrez être autonome car vous travaillerez seul à l’atelier.

Ce poste est à pourvoir rapidement.

Horaires: Lundi de 14 h à 18 h 30, Mardi au Vendredi 8 h/12 h – 14 h/18 h 30 (Fermé le Lundi matin et samedi toute la journée).

MONSEGUR

Contrat à durée indéterminée

35H Horaires normaux

Expérience exigée de 3 An(s)

Permis B – Véhicule léger Exigé

Vous travaillez en tant que formateur/trice en TECHNIQUES FORESTIERES par apprentissage et formation continue.

MISSIONS :

* Enseigner => – Cours en face à face en techniques forestières : diagnostic des peuplements forestiers, sylviculture, exploitation forestière; économie de filière; droit forestier.

- Organisation de TP, projets pluridisciplinaires, voyages d’étude;

- Préparation aux examens : suivi des rapports de stage, préparation aux épreuves terminales.

* Coordonner la formation BTS GF => plan d’évaluation, gestions des notes et des CCF…

* Assurer la relation avec la profession => suivi des apprentis en entreprise, suivi administratif de l’apprentissage…

PROFIL :

Connaissances dans les domaines enseignés, expérience de TERRAIN, connaissances des acteurs de la filière bois et de l’environnement professionnel.

***POSTULER AVANT LE 20 MAI 2017***

***CDD DE DROIT PUBLIC A POURVOIR A COMPTER DU 28/08/2017***

BAZAS

Contrat à durée déterminée – 36 Mois

35H Horaires normaux

Expérience exigée de 5 An(s)

Bac+3, Bac+4 Sylviculture gestion forestière Exigé

Permis B – Véhicule léger Exigé

Dans le cadre d’une ouverture de restaurant, vous seconderez le chef dans la production culinaire de l’établissement, selon les règles d’hygiène et de sécurité alimentaire et la charte qualité du restaurant.

Vous travaillez avec des produits locaux (cuisine traditionnelle). 56 à 60 couverts intérieurs.

Vous êtes également conscient(e) des exigences de ce métier en terme de savoir-être = présentation, sens de l’accueil et du contact clientèle.

Vous avez également le souhait de vous impliquer dans le cadre de ce projet d’ouverture du restaurant.

Ce poste est à pourvoir pour mi-mai pour une ouverture en juin 2017.

MAZERES

Contrat à durée indéterminée

35H Horaires annuels

Débutant accepté

CAP, BEP Pâtisserie Exigé